Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Mang dao tự chế đi “dạo”, 6 đối tượng ở Đà Nẵng tấn công người vô cớ

Công an Đà Nẵng tạm giam 6 thanh niên mang dao tự chế, vô cớ chém người đi đường.

Huyền Hương

Ngày 9/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

1-5175.jpg
Các đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra.(Ảnh CACC)

Các bị can gồm: Huỳnh Tấn Dũng (SN 2004, ngụ xã Tiên Châu), Nguyễn Gia Bảo (SN 2004), Nguyễn Tấn Phát (SN 2007), Đào Quang Ty (SN 2007) và Phạm Văn Hiếu (SN 2009), cùng trú xã Sơn Cẩm Hà và Nguyễn Ngọc Thiệu (SN 2006, ngụ xã Tiên Châu), tỉnh Quảng Nam.

Kết quả điều tra cho thấy, tối 16/5, nhóm thanh thiếu niên này tụ tập uống cà phê, sau đó mang theo dao tự chế dạo chơi qua nhiều địa bàn với lý do “phòng thân”. Khi thấy hai người đi đường, chỉ vì một tiếng hô “quay lại” của Dũng, cả nhóm quay đầu xe, truy đuổi và dùng dao tấn công khiến hai nạn nhân bị thương.

Công an thu giữ 2 dao tự chế, 3 xe máy và mũ bảo hiểm của nạn nhân có dấu vết chém. Kết luận giám định cho thấy, anh N.T.H (SN 1998) bị thương tích 4%, còn T.V.Đ (SN 2009) bị thương tích 2%. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

#Thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng #Tấn công bằng dao tự chế #Công an Đà Nẵng bắt giữ nhóm thanh niên #Bạo lực đường phố và an ninh trật tự #Hành vi coi thường pháp luật của giới trẻ

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới