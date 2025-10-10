Mang dao tự chế đi “dạo”, 6 đối tượng ở Đà Nẵng tấn công người vô cớ

Ngày 9/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam 6 bị can để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra.(Ảnh CACC)

Các bị can gồm: Huỳnh Tấn Dũng (SN 2004, ngụ xã Tiên Châu), Nguyễn Gia Bảo (SN 2004), Nguyễn Tấn Phát (SN 2007), Đào Quang Ty (SN 2007) và Phạm Văn Hiếu (SN 2009), cùng trú xã Sơn Cẩm Hà và Nguyễn Ngọc Thiệu (SN 2006, ngụ xã Tiên Châu), tỉnh Quảng Nam.

Kết quả điều tra cho thấy, tối 16/5, nhóm thanh thiếu niên này tụ tập uống cà phê, sau đó mang theo dao tự chế dạo chơi qua nhiều địa bàn với lý do “phòng thân”. Khi thấy hai người đi đường, chỉ vì một tiếng hô “quay lại” của Dũng, cả nhóm quay đầu xe, truy đuổi và dùng dao tấn công khiến hai nạn nhân bị thương.

Công an thu giữ 2 dao tự chế, 3 xe máy và mũ bảo hiểm của nạn nhân có dấu vết chém. Kết luận giám định cho thấy, anh N.T.H (SN 1998) bị thương tích 4%, còn T.V.Đ (SN 2009) bị thương tích 2%. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.