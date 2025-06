Lừa ngàn người online, đối tượng về quê sống trong biệt thự

Hai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 2.000 tỉ đồng đã xây biệt thự ở Nghệ An và Bắc Ninh trước khi bị công an bắt giữ.

Ngày 27-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ bắt gần 100 nghi can lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng.

Một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo tại tỉnh Bắc Ninh mang tiền về quê xây biệt thự. Ảnh Công an tỉnh Nghệ An cung cấp.

Cơ quan công an xác định hai trong số những kẻ cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia này là Phan Đình Thịnh (30 tuổi) và Lê Thị Trà (26 tuổi, cùng trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Nơi ở của Thịnh và Trà đã bị khám xét. Căn nhà của Thịnh và Trà khá khang trang, giàu có ở vùng quê nông thôn.

Công an thông tin thêm, nơi ở của một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo trú tại Bắc Ninh là căn biệt thự nguy nga gồm hai tầng và một tầng hầm có mái vừa hoàn thiện. Chủ căn biệt thự “đang gây chú ý tại Bắc Ninh” này là ông N (thôn Chi Nhị, xã Song Giang, huyện Gia Bình, Bắc Ninh).

Cơ quan công an khám xét nơi ở của Thịnh và Trà. Ảnh Công an tỉnh Nghệ An.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đang mở rộng điều tra để thu hồi các tài sản của nhóm này từ lừa đảo mà có được.

Như PLO đã thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã phát hiện, triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Trong đó, có Thịnh và Trà. Băng nhóm này có hai chi nhánh, trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ gần 100 người trong vụ lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh Công an tỉnh Nghệ An.

Trong số các bị hại có người ở TP HCM bị lừa hơn 41 tỉ đồng, có người ở TP Vinh bị lừa hơn 15,4 tỉ đồng. Những kẻ khi tham gia lừa đảo đều được “huấn luyện” theo kịch bản chiếm đoạt tiền và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại cả hai chi nhánh lên tới hơn 300 người.

Bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỉ đồng. Đặc biệt với thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý trong thời gian ngắn chỉ từ 1 đến 2 ngày.

*Tiêu đề đã được Vietnamdaily thay đổi