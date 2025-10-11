Lừa mua bán đất, người phụ nữ chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Trong thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, chị H. đã nhiều lần chuyển cho Huyền tổng số tiền là trên 3,5 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huyền (SN 1989, trú tại thôn Đặng Đinh, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Trần Thị Huyền làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên nhận được đơn tố giác tội phạm của chị L.T.H. (SN 1983, trú tại TP.Hà Nội) với nội dung tố giác Trần Thị Huyền có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán đất đai và đang bỏ trốn.

Sau một thời gian truy tìm đối tượng, đến ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Trần Thị Huyền đang là công nhân lao động tại Khu công nghiệp VSIP tỉnh Bắc Ninh nên đã triệu tập đối tượng đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019, chị H. và đối tượng Huyền quen biết nhau và cùng hợp tác trồng nho trên đất ruộng của gia đình Huyền tại xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi (nay là xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên). Do cần tiền tiêu xài, Huyền nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về khu đất ruộng xung quanh vườn nho có giá 77 triệu đồng/1 sào (diện tích 360m2) để chị H. chuyển tiền nhờ mua đất. Huyền đề nghị đứng tên chủ sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để dễ làm thủ tục vay vốn ngân hàng vì chị H. không phải là người địa phương. Khi chị H. cần thì sẽ sang tên lại. Để mở rộng vườn nho, chị H. đã nhờ Huyền đứng ra giao dịch mua ruộng.

Trong thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 3/2023, chị H. đã nhiều lần chuyển cho Huyền tổng số tiền là trên 3,5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Huyền không mua đất như đã hứa hẹn mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân. Khi mất khả năng thanh toán Huyền bỏ trốn khỏi địa phương để chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án, đề nghị những ai bị Trần Thị Huyền chiếm đoạt tài sản đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật.