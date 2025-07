Lợi nhuận VPS tăng 35% trong quý 2 nhờ cho vay margin

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS đã công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2/2025, với tổng doanh thu hoạt động đạt gần 1.724 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, mảng môi giới tiếp tục giữ vai trò chủ lực với gần 748 tỷ đồng doanh thu, dù giảm 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí môi giới đã giảm 20%, xuống còn 623,6 tỷ đồng, giúp lợi nhuận thuần từ mảng này đạt 124 tỷ đồng, tăng 8% so với năm ngoái.

Điều đáng nói là doanh thu từ môi giới đi xuống phản ánh sự suy giảm thị phần của VPS trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong quý 2, công ty ghi nhận thị phần 15,37% trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), 18,82% trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), 16,57% trên thị trường UPCoM, và 46,39% trên thị trường phái sinh.

Một điểm sáng trong kết quả kinh doanh của VPS là sự tăng trưởng mạnh mẽ từ hoạt động cho vay ký quỹ. Lãi từ cho vay và phải thu đạt gần 530 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính đến ngày 30/6/2025, dư nợ cho vay của công ty đạt hơn 17.435 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó cho vay margin chiếm phần lớn với 17.013,8 tỷ đồng. Dù vậy, so với cuối quý 1, dư nợ này đã giảm khoảng 902 tỷ đồng, phản ánh một phần sự điều chỉnh trong danh mục cho vay.

Hoạt động tự doanh của VPS cũng ghi nhận kết quả tích cực. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 259,4 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Khoản lỗ từ tài sản FVTPL giảm 6%, còn 16,2 tỷ đồng, trong khi chi phí tự doanh giảm mạnh 38%, xuống còn 15,2 tỷ đồng. Nhờ đó, công ty ghi nhận lãi ròng 228 tỷ đồng từ hoạt động tự doanh, tăng 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng gấp đôi lên 144,9 tỷ đồng.

Tổng chi phí hoạt động trong quý đạt 669 tỷ đồng, giảm mạnh 20,6% so với cùng kỳ. Mức tiết giảm này đến từ việc cắt giảm chi phí môi giới và tối ưu hóa vận hành trong bối cảnh doanh thu không tăng đột biến.

Sau khi khấu trừ thuế và các chi phí liên quan, VPS ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 702,2 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ. Dù giảm 4,4% so với quý 1 và giảm 16,1% so với quý 4/2024, đây vẫn là mức lợi nhuận quý cao thứ ba trong lịch sử của công ty.

Ảnh minh họa

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, VPS đạt 3.192 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.797 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.438 tỷ đồng, tăng lần lượt 40% và 39%.

Năm 2025, VPS đặt mục tiêu lãi trước thuế 3.500 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện 51% kế hoạch cả năm.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của VPS đạt 32.138 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Một số thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu tài sản gồm sự gia tăng mạnh mẽ của tiền và tương đương tiền từ 1.732 tỷ đồng lên 5.154 tỷ đồng, cùng với sự sụt giảm đáng kể của danh mục FVTPL từ 8.092 tỷ đồng xuống còn 2.498,8 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư vào công cụ thị trường tiền tệ giảm từ 6.953 tỷ đồng xuống chỉ còn 600 tỷ đồng. Các khoản đầu tư còn lại trong danh mục bao gồm trái phiếu niêm yết 1.562,8 tỷ đồng, trái phiếu chưa niêm yết 306 tỷ đồng, cổ phiếu niêm yết gần 15 tỷ đồng và cổ phiếu chưa niêm yết hơn 15 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay vẫn là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản, với tổng giá trị hơn 17.436 tỷ đồng, tăng gần 40% so với đầu năm. Trong đó, cho vay ký quỹ margin chiếm gần như toàn bộ với quy mô 17.009 tỷ đồng, là mức cao nhất từ trước đến nay.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của VPS ở mức 19.337,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,75% so với đầu năm nhưng giảm gần 5.000 tỷ đồng so với cuối quý 1. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 13.431,5 tỷ đồng, giảm 26,7% so với đầu kỳ. Đáng chú ý, nợ dài hạn tăng lên 5.103 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản mục này. Nợ dài hạn bao gồm 100 tỷ đồng vay tài chính và 5.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng vào đầu tháng 3/2025.

Mặc dù kết quả kinh doanh khả quan, VPS vẫn đối mặt với một số thách thức trong nửa cuối năm. Thị phần môi giới có xu hướng giảm do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các công ty chứng khoán trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, việc duy trì dư nợ margin ở mức cao cũng có thể tạo ra áp lực cho công ty nếu thị trường diễn biến không thuận lợi. Hơn nữa, việc lãi suất tiền gửi và lợi suất trái phiếu giảm có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sinh lời của các khoản đầu tư nắm giữ đến đáo hạn trong các quý tới.