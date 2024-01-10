Cổ đông Xuất nhập khẩu Bình Dương thoái 45 triệu cổ phiếu

Mới đây, Công ty TNHH Phát triển bán ra toàn bộ 15.194.200 cổ phiếu PRT để giảm sở hữu từ 5,06%, về còn 0% vốn điều lệ tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP (Protrade, mã PRT). Sau giao dịch này, Công ty TNHH Phát triển không còn là cổ đông lớn tại Protrade.



Trước đó, Công ty TNHH Phát triển trở thành cổ đông chiến lược nắm giữ 45 triệu cổ phiếu PRT, tương ứng 15% vốn sau khi cổ phần hóa Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương vào năm 2015, đồng thời cam kết giữ số cổ phiếu này trong 5 năm, tính từ đầu tháng 11/2018.

Khi vừa hết thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty TNHH Phát triển đã liên tục bán ra toàn bộ 45 triệu cổ phiếu PRT, tương ứng 15% vốn điều lệ. Ngoài ra, 13/11/2023, 42 triệu cổ phiếu PRT cũng đã chuyển từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng. Trong đó, Công ty CP Đầu tư U&I nắm giữ 18 triệu cổ phiếu PRT, tương ứng 6% vốn điều lệ; và Công ty CP SAM Holdings (SAM) sở hữu 24 triệu cổ phiếu PRT, tương ứng 8% vốn điều lệ.

Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng cao su 3-2 Sông Bé. (Ảnh minh họa).

Theo tìm hiểu, Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng cao su 3-2 Sông Bé, được thành lập năm 1982, vốn ban đầu là 4 triệu đồng. Công ty hiện phát triển dựa trên ba lĩnh vực chính bao gồm lĩnh vực dịch vụ, lĩnh vực công nghiệp, và lĩnh vực nông nghiệp.

Tính đến cuối năm 2022, Protrade có 4 cổ đông lớn, gồm: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương sở hữu 60,98% vốn điều lệ (cổ đông nhà nước); Công ty TNHH Phát Triển sở hữu 15% vốn điều lệ (vừa thoái toàn bộ); Công ty CP SAM Holdings sở hữu 8% vốn điều lệ; Công ty CP Đầu tư U&I sở hữu 6% vốn điều lệ; và còn lại 10,02% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông khác.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý III/2023, Protrade ghi nhận doanh thu thuần 232 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ; lãi ròng hơn 10 tỷ đồng, giảm tới 65%. Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận giảm do sự sụt giảm từ khoản doanh thu lãi tiền gửi, tiền vay. Đồng thời, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 78% so với cùng kỳ.

Đáng nói, 9 tháng đầu năm 2023, dù Protrade đạt doanh thu thuần gần 650 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ; nhưng lỗ ròng hơn 40 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 266 tỷ đồng, do quý II/2023 Protrade lỗ kỷ lục kể từ khi giao dịch trên UPCoM năm 2018.

Trong năm 2023, PRT đặt mục tiêu thận trọng với tổng doanh thu gần 1.426 tỷ đồng, giảm 16% và lợi nhuận sau thuế hơn 309 tỷ đồng, giảm 3% so với thực hiện năm 2022. Dự kiến không chia cổ tức năm 2023.

Theo báo Đầu tư, trước đó, cuối tháng 9/2023, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của Protrade mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương.