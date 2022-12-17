Hà Nội

Lạ kỳ sinh vật không não, sở hữu gần... 720 giới tính

Photo

Lạ kỳ sinh vật không não, sở hữu gần... 720 giới tính

Vườn thú Paris công bố một sinh vật bí ẩn, được gọi là “blob” – trông giống như một loại nấm nhưng hoạt động giống như một loài động vật.

Vân Anh (T.H)
Theo Reuters, sinh vật đơn bào màu vàng được gọi là blob. (Nguồn: baotintuc.vn)
Mặc dù không có miệng, bao tử và mắt, sinh vật nhỏ này có thể phát hiện và tiêu hóa thức ăn. (Nguồn: VTC News)
Đặc biệt, nó có gần 720 giới tính; có thể di chuyển dù không có chân, cánh và có thể tự chữa lành trong vòng 2 phút nếu bị cắt làm đôi. (Nguồn: Báo Người Lao Động)
"Blob là một trong những điều bí ẩn của thiên nhiên. Sinh vật này khiến chúng ta ngạc nhiên bởi tuy không có não nhưng nó có thể học tập" – ông Bruno David, giám đốc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris, khẳng định. (Nguồn: Nguoi dua tin)
"Nếu chúng ta đặt chướng ngại vật trước nó, chẳng hạn như muối – thứ nó ghét, nó sẽ không vượt qua ngay, kể cả khi có thức ăn ở sau đó. Blob sẽ học cách vượt qua chướng ngại vật và đến nơi có thức ăn.” – ông David giải thích. (Nguồn: Nguoi dua tin)
Quá trình này sau đó sẽ được nó thực hiện một cách nhanh chóng và mạnh mẽ hơn. (Nguồn: Radio France)
Nếu hợp nhất 2 blob với nhau, cá thể đã học sẽ truyền kiến thức cho cá thể còn lại. (Nguồn: RTL)
Vì thế, cá thể còn lại sẽ biết cách vượt chướng ngại vật ngay tức thì. (Nguồn: JDD)
Blob được đặt tên theo nhân vật The Blob trong bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị "B-movie" – sinh vật ngoài hành tinh nuốt chửng mọi thứ trên đường di chuyển của nó ở một thị trấn nhỏ thuộc bang Pennsylvania – Mỹ. (Nguồn: Science &amp; Vie)
"Chúng tôi biết chắc Blob không có kế hoạch hành động như vậy nhưng chúng tôi vẫn chưa kết luận được liệu nó là nấm hay động vật. Nó hoạt động rất kỳ lạ; trông giống như một cây nấm…nhưng lại có khả năng học tập của động vật" – ông David nói thêm. (Nguồn: DNA)
Vân Anh (T.H)
