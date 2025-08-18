Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Lộc Trời đề xuất nhân sự từ Bamboo Capital vào Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Viết Cương từ Bamboo Capital được Lộc Trời giới thiệu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024–2029.

Lê Vy

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tờ trình về việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tài liệu này sẽ được trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 23/8 tại An Giang.

Theo nội dung tờ trình, tính đến hết thời hạn nhận hồ sơ, công ty không nhận được đề cử ứng viên từ cổ đông. Do đó, Ban kiểm soát đương nhiệm đã giới thiệu hai ứng viên là ông Nguyễn Viết Cương và ông Vũ Thanh Tùng.

Ông Nguyễn Viết Cương sinh năm 1983, có trình độ cử nhân Luật – Kinh tế. Ông đang giữ vai trò Thành viên Ban kiểm soát tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG), đồng thời là Phó ban Kiểm soát tại CTCP BCG Land (UPCoM: BCR) và CTCP BCG Energy(UPCoM: BGE). Ngoài ra, ông từng là Trưởng Ban kiểm soát tại CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (HoSE: TCD).

Sự tham gia của ông Cương được kỳ vọng sẽ mang lại kinh nghiệm quản trị từ môi trường tập đoàn đa ngành, trong bối cảnh Lộc Trời đang tìm cách tăng cường quản trị nội bộ và cơ cấu lại hoạt động kinh doanh.

Ứng viên còn lại là ông Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1991, hiện là Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ tại Lộc Trời và Trưởng Ban kiểm soát của CTCP Địa ốc An Giang. Ông từng có kinh nghiệm 6 năm tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trước khi gia nhập Lộc Trời vào năm 2019. Việc đề cử một nhân sự nội bộ như ông Tùng được đánh giá là nhằm đảm bảo tính liên tục trong kiểm soát nội bộ và tăng cường tuân thủ quy trình tài chính – kế toán.

20250817104333-1068loc-tro-i20240731131629.jpg
Ảnh minh hoạ

Trước đó, công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thúy và ông Tiêu Phước Thạnh – hai thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm. Bà Thúy nộp đơn từ ngày 22/7/2024, còn ông Thạnh từ ngày 6/9/2024. Tờ trình miễn nhiệm dự kiến được thông qua tại đại hội tới, với hiệu lực từ ngày 14/7/2025.

Việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính của Lộc Trời tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình cổ đông, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.200 tỷ đồng – mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ, không bao gồm năm 2024 chưa công bố báo cáo tài chính. Đồng thời, doanh nghiệp dự báo khoản lỗ EBITDA lên tới 524 tỷ đồng.

Tính đến giữa tháng 8/2025, Lộc Trời vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024, báo cáo soát xét bán niên 2024, báo cáo quý 3 và 4/2024, báo cáo kiểm toán năm 2024, cũng như báo cáo quý 1/2025. Đơn vị kiểm toán cho biết cần thêm thời gian để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Việc chậm công bố thông tin khiến cổ phiếu LTG bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 24/10/2024. Hiện mã cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào ngày thứ Sáu hàng tuần. Tính đến ngày 15/8/2025, cổ phiếu LTG đang giao dịch ở mức 8.300 đồng/cổ phiếu.

#Tập đoàn Lộc Trời #bầu ban kiểm soát 2024-2029 #ứng viên ban kiểm soát #quản trị doanh nghiệp #cổ đông Lộc Trời 2025 #thay đổi nhân sự ban kiểm soát

Bài liên quan

Kinh doanh

LTG đặt kế hoạch lỗ và huỷ trả cổ tức 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 14/7 sắp tới tại An Giang.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 14/7 sắp tới tại An Giang.

Trong báo cáo trình đại hội, lãnh đạo tập đoàn nhận định năm 2024 là năm đặc biệt khó khăn đối với ngành xuất khẩu gạo nói chung và Lộc Trời nói riêng. Doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực chi phí vận hành gia tăng, biên lợi nhuận thấp và tình trạng thiếu hụt tài chính, gây khó khăn trong việc triển khai vùng nguyên liệu cũng như duy trì hoạt động xuất khẩu.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Lộc Trời bị phạt và truy thu hơn 5 tỷ đồng tiền thuế

(Vietnamdaily) - Lộc Trời bị truy thu tổng số tiền là 5,01 tỷ đồng. Trong đó, 600,2 triệu đồng thuế giá trị gia tăng, 3,26 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, 307 triệu đồng tiền chậm nộp thuế và 837 triệu đồng phạt hành chính.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) mới đây công bố thông tin về việc nhận được quyết định số 1901/QĐ-TCT ngày 27/11/2024 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2023.

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng

Đối mặt với khủng hoảng, Tập đoàn Lộc Trời triệu tập Đại hội cổ đông bất thường

(Vietnamdaily) - Lộc Trời triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong bối cảnh Công ty đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng tài chính cùng với nhiều biến động trong bộ máy lãnh đạo. 

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa quyết định triệu tập họp cổ đông bất thường, dự kiến được tổ chức trong khoảng 7-31/12/2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2024.

Về nội dung họp, ĐHĐCĐ LTG dự kiến tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty; đồng thời thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 điều chỉnh và giải quyết các vấn đề tồn đọng...

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới