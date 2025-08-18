Lộc Trời đề xuất nhân sự từ Bamboo Capital vào Ban kiểm soát

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vừa công bố tờ trình về việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tài liệu này sẽ được trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 23/8 tại An Giang.

Theo nội dung tờ trình, tính đến hết thời hạn nhận hồ sơ, công ty không nhận được đề cử ứng viên từ cổ đông. Do đó, Ban kiểm soát đương nhiệm đã giới thiệu hai ứng viên là ông Nguyễn Viết Cương và ông Vũ Thanh Tùng.

Ông Nguyễn Viết Cương sinh năm 1983, có trình độ cử nhân Luật – Kinh tế. Ông đang giữ vai trò Thành viên Ban kiểm soát tại CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG), đồng thời là Phó ban Kiểm soát tại CTCP BCG Land (UPCoM: BCR) và CTCP BCG Energy(UPCoM: BGE). Ngoài ra, ông từng là Trưởng Ban kiểm soát tại CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (HoSE: TCD).

Sự tham gia của ông Cương được kỳ vọng sẽ mang lại kinh nghiệm quản trị từ môi trường tập đoàn đa ngành, trong bối cảnh Lộc Trời đang tìm cách tăng cường quản trị nội bộ và cơ cấu lại hoạt động kinh doanh.

Ứng viên còn lại là ông Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1991, hiện là Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ tại Lộc Trời và Trưởng Ban kiểm soát của CTCP Địa ốc An Giang. Ông từng có kinh nghiệm 6 năm tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C trước khi gia nhập Lộc Trời vào năm 2019. Việc đề cử một nhân sự nội bộ như ông Tùng được đánh giá là nhằm đảm bảo tính liên tục trong kiểm soát nội bộ và tăng cường tuân thủ quy trình tài chính – kế toán.

Trước đó, công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thúy và ông Tiêu Phước Thạnh – hai thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm. Bà Thúy nộp đơn từ ngày 22/7/2024, còn ông Thạnh từ ngày 6/9/2024. Tờ trình miễn nhiệm dự kiến được thông qua tại đại hội tới, với hiệu lực từ ngày 14/7/2025.

Việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính của Lộc Trời tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình cổ đông, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.200 tỷ đồng – mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ, không bao gồm năm 2024 chưa công bố báo cáo tài chính. Đồng thời, doanh nghiệp dự báo khoản lỗ EBITDA lên tới 524 tỷ đồng.

Tính đến giữa tháng 8/2025, Lộc Trời vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 2/2024, báo cáo soát xét bán niên 2024, báo cáo quý 3 và 4/2024, báo cáo kiểm toán năm 2024, cũng như báo cáo quý 1/2025. Đơn vị kiểm toán cho biết cần thêm thời gian để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Việc chậm công bố thông tin khiến cổ phiếu LTG bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 24/10/2024. Hiện mã cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào ngày thứ Sáu hàng tuần. Tính đến ngày 15/8/2025, cổ phiếu LTG đang giao dịch ở mức 8.300 đồng/cổ phiếu.