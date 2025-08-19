Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Loạt dự án lớn ở Đồng Nai đồng loạt khởi công dịp 19/8

Tỉnh Đồng Nai sẽ khởi công hàng loạt dự án gồm đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng...

Theo Nguyễn Tuấn/Người lao động

Ngày 18/8, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn tất các khâu cuối cùng để chuẩn bị lễ khởi công những dự án vào ngày 19/8 nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

dongnai-1.png
Dự án nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án điện 3 trực tiếp quản lý với công suất lắp đặt 200 MW, tổng mức đầu tư là 3.965 tỉ đồng.

Tỉnh Đồng Nai có 8 dự án khởi công, động thổ và khánh thành với quy mô hơn 50.000 tỉ đồng. Các dự án này đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 6 dự án được khởi công xây dựng gồm: Dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai) theo phương thức đối tác công tư (PPP) do liên danh Vingroup - Techtra làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài hơn 124 km - quy mô giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch là 6 làn xe với tổng mức đầu tư 19.965 tỉ đồng.

Dự án nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án điện 3 trực tiếp quản lý với công suất lắp đặt 200 MW, tổng mức đầu tư là 3.965 tỉ đồng.

Theo đó, công trình bao gồm 2 tổ máy có công suất lắp đặt 200 MW (mỗi tổ máy 100 MW), với tổng mức đầu tư 3.965 tỉ đồng. Dự kiến, tổ máy số 1 sẽ vận hành vào quý III/2027, tổ máy số 2 vào quý IV/2027.

dongnai-2.png
Điểm cuối đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ kết nối với điểm đầu cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Đối với đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 TP HCM sẽ mở rộng từ 4 làn xe lên 8 - 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành, đầu tư xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn. Dự án có tổng mức đầu tư 16.386 tỉ đồng.

Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú do liên danh nhà đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Các đoạn nền đất yếu, cầu và đoạn dừng khẩn cấp sẽ được thi công theo quy mô hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường gần 25 m, tổng mức đầu tư 8.408 tỉ đồng.

Dự án khối giảng đường 2C, cơ sở Long Bình Tân do Trường Đại học Mở TP HCM làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Công ty Cổ phần hàng không Vietjet làm chủ đầu tư.

Ngoài các dự án khởi công, 1 dự án sẽ được tổ chức động thổ dịp này là dự án xây dựng cầu Mã Đà, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Cầu có chiều dài 210 m, điểm đầu giao với tuyến đường ĐT.753 (thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), điểm cuối giao với đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP HCM. Cầu có quy mô mặt cắt là 20,5 m với 4 làn xe cơ giới. Dự án có tổng mức đầu tư là 192 tỉ đồng.

1 dự án được khánh thành là dự án thành phần 1A, dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vài đai 3 TP HCM do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 1 có tổng chiều dài 8,75 km với điểm đầu kết nối với đường tỉnh lộ tại nút giao 25B (xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và điểm cuối nối đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây (thuộc địa phận TP HCM).

#dự án đồng nai 2024 #khởi công cao tốc Dầu Giây Tân Phú #dự án thủy điện Trị An mở rộng #đầu tư hạ tầng đồng nai #cao tốc Bắc - Nam phía Tây #đầu tư xây dựng cầu Long Thành

Bài liên quan

Kinh doanh

TP HCM: Dấu ấn của Công ty Minh Long tại các Ban quản lý dự án

Ngoài gói thầu thi công tầng hầm vừa trúng tại Trường Đại học Bách khoa, Công ty Minh Long từng tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA quận 3,4,11...

Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) gần đây thu hút sự chú ý khi là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu tại Trường Đại học Bách khoa TP HCM vào ngày 1/8/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đây không phải lần đầu doanh nghiệp này "một mình một ngựa" trong đấu thầu. Trước đó, Minh Long đã từng tham dự và trúng hàng loạt gói thầu tại các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực các quận, huyện trên địa bàn TP HCM, với tỷ lệ trúng thầu tại nhiều nơi lên tới 100%.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Minh Long được thành lập vào tháng 12/2012, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại phường Tân Định, TP HCM, do ông Trần Đức Sang là người đại diện pháp luật.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa TP HCM tiết kiệm được 11 triệu đồng

Gói thầu thi công xây dựng khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Trường ĐH Bách khoa chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 11 triệu đồng.

Theo đó, Trường Đại học Bách khoa TP HCM đã chính thức phê duyệt Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Minh Long (Công ty Minh Long) trúng gói thầu thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị sửa chữa khu vực sinh hoạt chung tầng hầm Nhà BK.B1; với giá 2,959 tỷ đồng, đây là đơn vị duy nhất tham dự, trúng thầu.

truongdhbachkhoa-tphcm-1.jpg
Gói thi công tầng hầm ĐH Bách khoa chỉ tiết kiệm được 11 triệu đồng. Ảnh IT.
Xem chi tiết

Bạn đọc

Tây Ninh: Công ty Hoàng Anh My – 1 ngày trúng 2 gói thầu ở Trảng Bàng

Ban QLDA Khu vực 3 vừa trao 2 gói thầu hơn 3,8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Hoàng Anh My. Đáng chú ý, cả 2 gói nhà thầu đều “một mình một ngựa” tham dự, trúng thầu.

Theo đó, ngày 30/7/2025, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực 3, tỉnh Tây Ninh ban hành 2 Quyết định trúng 2 gói thầu thuộc dự án mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng và gói xây dựng công trình thuộc dự án đường Hoàng Diệu cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hoàng Anh My, với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 gói thầu chỉ một mình Hoàng Anh My tham dự, trúng thầu và tiết kiệm được 51 triệu đồng.

Gói thầu thứ nhất: Mở rộng đường vào Trường THCS Lộc Hưng

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Các công trình hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dũng Minh

Đưa nhanh vốn vào nền kinh tế

Hàng loạt dự án sẽ được khởi công, vốn đầu tư công cũng đang được thúc đẩy. Khi vốn đầu tư được đưa nhanh vào nền kinh tế, tăng trưởng sẽ cao hơn.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Các công trình hạ tầng giao thông đang được đẩy mạnh đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Dũng Minh

Đưa nhanh vốn vào nền kinh tế

Hàng loạt dự án sẽ được khởi công, vốn đầu tư công cũng đang được thúc đẩy. Khi vốn đầu tư được đưa nhanh vào nền kinh tế, tăng trưởng sẽ cao hơn.

Nhà tái định cư bị bỏ hoang, gây lãng phí nghiêm trọng

Nhà ở thiếu, nhà bỏ hoang nhiều: Gỡ rối thế nào cho hợp lý?

Tại Hà Nội và TP HCM, hàng chục nghìn căn hộ tái định cư và biệt thự liền kề bị bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho bảo trì, bảo dưỡng. Các chuyên gia cho rằng, cần sớm có giải pháp chuyển đổi và tận dụng quỹ nhà bỏ trống để phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là của người thu nhập thấp.

Dự án Aqua City rộng 1.000 ha tại Đồng Nai.

M&A dự án tăng nhiệt

Hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) dự án bất động sản thời gian gần đây bắt đầu sôi động trở lại.