Loạt dự án lớn ở Đồng Nai đồng loạt khởi công dịp 19/8

Ngày 18/8, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn tất các khâu cuối cùng để chuẩn bị lễ khởi công những dự án vào ngày 19/8 nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Dự án nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án điện 3 trực tiếp quản lý với công suất lắp đặt 200 MW, tổng mức đầu tư là 3.965 tỉ đồng.

Tỉnh Đồng Nai có 8 dự án khởi công, động thổ và khánh thành với quy mô hơn 50.000 tỉ đồng. Các dự án này đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 6 dự án được khởi công xây dựng gồm: Dự án thành phần 1, đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước, nay là tỉnh Đồng Nai) theo phương thức đối tác công tư (PPP) do liên danh Vingroup - Techtra làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài hơn 124 km - quy mô giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch là 6 làn xe với tổng mức đầu tư 19.965 tỉ đồng.

Dự án nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án điện 3 trực tiếp quản lý với công suất lắp đặt 200 MW, tổng mức đầu tư là 3.965 tỉ đồng.

Theo đó, công trình bao gồm 2 tổ máy có công suất lắp đặt 200 MW (mỗi tổ máy 100 MW), với tổng mức đầu tư 3.965 tỉ đồng. Dự kiến, tổ máy số 1 sẽ vận hành vào quý III/2027, tổ máy số 2 vào quý IV/2027.

Điểm cuối đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ kết nối với điểm đầu cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP HCM - Long Thành do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Đối với đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 TP HCM sẽ mở rộng từ 4 làn xe lên 8 - 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành, đầu tư xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn. Dự án có tổng mức đầu tư 16.386 tỉ đồng.

Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú do liên danh nhà đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Các đoạn nền đất yếu, cầu và đoạn dừng khẩn cấp sẽ được thi công theo quy mô hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường gần 25 m, tổng mức đầu tư 8.408 tỉ đồng.

Dự án khối giảng đường 2C, cơ sở Long Bình Tân do Trường Đại học Mở TP HCM làm chủ đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Công ty Cổ phần hàng không Vietjet làm chủ đầu tư.

Ngoài các dự án khởi công, 1 dự án sẽ được tổ chức động thổ dịp này là dự án xây dựng cầu Mã Đà, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Cầu có chiều dài 210 m, điểm đầu giao với tuyến đường ĐT.753 (thuộc huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ), điểm cuối giao với đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 TP HCM. Cầu có quy mô mặt cắt là 20,5 m với 4 làn xe cơ giới. Dự án có tổng mức đầu tư là 192 tỉ đồng.