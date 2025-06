Lộ danh tính 2 cha con khống chế thanh niên sau va chạm

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Chau Linh E (SN 1994; ngụ xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "giết người".