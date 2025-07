Lỗ 15 tỷ từ công ty liên kết, Ống thép Việt Đức báo lãi quý 2 đạt 35 tỷ đồng

Kết thúc quý 2/2025, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.120 tỷ đồng, tăng 7% so với quý trước, chủ yếu do mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận gộp của công ty tăng lên 56 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp đạt 2,6%, cải thiện đáng kể so với các quý trước đó.

Doanh thu tài chính trong kỳ cũng tăng mạnh, đạt 28 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ khoản cổ tức hơn 26,5 tỷ đồng từ CTCP Thép Việt Đức – công ty con mà VGS sở hữu 99,94%. Tuy nhiên, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ 15 tỷ đồng từ công ty liên kết duy nhất là CTCP Tập đoàn sản xuất thép Việt Đức với tỷ lệ sở hữu 28,6%.

Chi phí bán hàng và quản lý tăng theo quy mô hoạt động mở rộng, ảnh hưởng một phần đến lợi nhuận cuối kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của VGS đạt 35 tỷ đồng, tăng 188%. Tuy nhiên, so với 3 quý gần nhất, đây vẫn là mức lãi ròng thấp nhất.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu hơn 3.900 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 76 tỷ đồng, gần gấp ba lần cùng kỳ.

Ảnh minh họa

Năm 2025, VGS đặt kế hoạch doanh thu đạt 6.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 78 tỷ đồng. Với kết quả 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 58% mục tiêu doanh thu và hơn 97% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Dòng tiền thuần trong quý chuyển sang trạng thái dương 220 tỷ đồng, giúp lượng tiền và tương đương cuối kỳ tăng lên 356 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức đầu năm là 100 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty mở rộng lên 2.574 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, chủ yếu do tăng lượng tiền mặt và tương đương tiền.

Vốn chủ sở hữu của công ty nhích nhẹ lên mức 1.160 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,8 lần tổng nợ phải trả. Vốn điều lệ hiện tại là 559 tỷ đồng, phần lớn thuộc về cổ đông cá nhân, cùng với lợi nhuận chưa phân phối hơn 415 tỷ đồng.