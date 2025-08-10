Theo Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, đã có 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính liên quan giao hàng bị phạt vì thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương xử phạt Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh 200 triệu đồng về hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác vi phạm quy định tại Luật Cạnh tranh.

Liên tiếp nhiều công ty giao hàng bị phạt

Cùng hành vi vi phạm này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong, Công ty TNHH SPX Express, Công ty TNHH TikiNow Smart Logistics với số tiền phạt 200 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp trên bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Như vậy, đến nay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã rà soát và xử phạt về hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm theo quy định tại Luật Cạnh tranh năm 2018 đối với 4 doanh nghiệp trong lĩnh vực bưu chính.

Doanh nghiệp giao hàng cần kiểm soát nội dung giới thiệu

Theo Bộ Công Thương, thương mại điện tử của Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng ở mức 18-25% mỗi năm. Năm 2024, quy mô thị trường đạt trên 25 tỉ USD, tăng 20% so với năm 2023, chiếm khoảng 9% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước.

Thương mại điện tử phát triển mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp logistics, giao hàng với nhiều chiến lược như giao hàng theo giờ, hậu mãi...

Tuy nhiên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính chủ động rà soát các nội dung giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp cho đối tác, khách hàng: Quy trình kiểm duyệt thông tin đăng tải trên website và các phương tiện truyền thông, tài liệu bán hàng của doanh nghiệp,… đảm bảo các thông tin này có cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học rõ ràng nhằm ngăn ngừa nguy cơ, kiểm soát rủi ro vi phạm quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm tại Luật Cạnh tranh năm 2018.

Đơn cử như trường hợp của Công ty TNHH TikiNow Smart Logistics, trên website, TikiNow thông tin rằng nội dung gây nhầm lẫn cho khách hàng, đó là: Độ phủ giao hàng toàn quốc 100%; Đơn hàng giao mỗi ngày lên đến trên 1 triệu; trên 100 ngàn đơn hàng xử lý mỗi ngày bởi TikiNow.

Theo đó, công ty này phải điều chỉnh thông tin thành: Độ phủ giao hàng mở rộng lên đến 34 tỉnh, thành phố; đơn hàng xử lý mỗi tháng lên đến trên 1 triệu và trên 100 ngàn đơn hàng có thể xử lý trong ngày.