Liên danh CC1 - BVEC đề xuất đầu tư nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2

Liên danh CC1 - BVEC đề xuất triển khai giai đoạn 2 theo hình thức BOT, kết hợp xử lý các tồn tại của hai dự án BOT trước đây gồm Quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai.

Liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51 giai đoạn 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP), dạng hợp đồng BOT.

Quốc lộ 51 xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Huỳnh Dũng

Theo liên danh CC1 - BVEC, tuyến Quốc lộ 51 hiện xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường lồi lõm, xuất hiện nhiều “ổ gà”, vệt lún; nhiều hạng mục như dải phân cách, nắp cống, vạch sơn đã hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhà đầu tư cho rằng việc khẩn trương triển khai giai đoạn 2 là cần thiết để nâng cao năng lực lưu thông và xử lý triệt để các tồn tại từ hai dự án BOT trước đây, gồm: Quốc lộ 51 và cầu Đồng Nai – hiện đang tạm dừng thu phí để hoàn tất việc quyết toán, hoàn vốn.

Trước đó, BVEC là chủ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 51, còn CC1 thực hiện Dự án cầu Đồng Nai mới và đường hai đầu cầu.

Trong khi đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũng vừa kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ hơn 842 tỷ đồng để sửa chữa tuyến Quốc lộ 51 – trục giao thông huyết mạch kết nối TP HCM, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua Đồng Nai dài 37 km đã được Bộ Xây dựng bàn giao cho địa phương quản lý từ tháng 5/2025. Tuy nhiên, do nguồn lực của tỉnh đang tập trung cho nhiều dự án trọng điểm như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3 và 4 TP HCM, nên Đồng Nai gặp khó khăn trong việc bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa quốc lộ này.