Lịch sơ duyệt, tổng duyệt, lộ trình diễu binh và diễu hành A80

Buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 21h tối thứ Tư (27/8). Tổng duyệt diễu binh, diễu hành diễn ra vào 07h thứ Bảy, ngày 30/8.

Lịch tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Ba Đình

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành vào 20h tối thứ 5 ngày 21/8 và 20h tối Chủ nhật ngày 24/8.

Quy mô: Quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và các lực lượng phục vụ.

Địa điểm: Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Cách thức tham gia và hướng dẫn: Người dân có thể theo dõi từ xa trên các tuyến phố nằm trong lộ trình Tổng hợp luyện.

Cần chú ý các thông báo phân luồng giao thông và hạn chế đi lại trong khu vực.

Chi tiết các tuyến đường ở Hà Nội bị cấm để phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành

Thời gian sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành

Sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Thời gian diễn ra: 21h tối thứ Tư, ngày 27/08/2025. Ngày dự phòng: 28/08/2025.

Cách thức tham gia và hướng dẫn: Người dân có thể theo dõi từ xa trên các tuyến phố nằm trong lộ trình sơ duyệt. Cần chú ý các thông báo phân luồng giao thông và hạn chế đi lại trong khu vực.

Lịch tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Đây là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày.

Quy mô: Tương đương lễ chính thức, là lần hợp luyện cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.

Địa điểm: Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Thời gian diễn ra: 07:00, sáng thứ Bảy, ngày 30/08/2025. Ngày dự phòng: 31/08/2025.

Cách thức tham gia và hướng dẫn: Đây là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày.

Người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua. Chi tiết các tuyến phố sẽ được công bố chính thức trước sự kiện ít ngày.

Trước khi tham gia theo dõi sự kiện, cần cập nhật thông tin cấm đường và phân luồng giao thông để có kế hoạch di chuyển phù hợp.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Cẩm nang 'bỏ túi' khi đi xem LỄ DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80