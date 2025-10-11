Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 tại Hà Nội: Kết nối năm châu, hướng về vùng lũ

Từ ngày 10 đến 12/10/2025, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 với chủ đề “Kết nối – Sẻ chia – Lan tỏa yêu thương”. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức.

Lễ hội quy tụ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ, hàng trăm đoàn nghệ thuật quốc tế, nghệ sĩ trong nước, cùng nhiều tổ chức xã hội tham gia. Đây không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa mà còn mang ý nghĩa hướng về đồng bào vùng lũ, thông qua các chương trình thiện nguyện và gây quỹ.

Trong đêm khai mạc, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc màu Việt Nam – Nhịp điệu Thế giới”, kết hợp công nghệ trình diễn 3D mapping, trống hội dân tộc và các tiết mục mang đậm bản sắc nhiều nền văn hóa khác nhau.

Suốt ba ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm không gian ẩm thực quốc tế, các gian hàng trưng bày văn hóa – du lịch, cùng hoạt động biểu diễn đường phố, trình diễn thời trang dân tộc và trò chơi dân gian.

Đáng chú ý, toàn bộ vé tham dự chương trình được mở miễn phí, nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách trong và ngoài nước cùng hòa mình vào không khí văn hóa – nghệ thuật đa sắc màu.

Kết thúc lễ hội, chương trình “Cùng nhau tỏa sáng” sẽ được tổ chức tại sân khấu chính Hoàng thành Thăng Long, với màn thắp nến vì miền Trung – gửi đi thông điệp nhân văn về tinh thần đoàn kết, sẻ chia và yêu thương.

Thông tin thêm về sự kiện, tham khảo tại: https://worldculturefestival.vn