Lãnh đạo PNJ sắp được mua cổ phiếu giá thấp hơn 76% thị trường

Cổ phiếu PNJ đang được giao dịch quanh ngưỡng 85.000 đồng/cp, cao hơn 76% giá chào bán 20.000 đồng/cp ở đợt phát hành cổ phiếu ESOP tới đây.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025, theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Theo kế hoạch, PNJ dự kiến chào bán hơn 3,2 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên, chiếm khoảng 0,96% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến là 20.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 76% so với thị giá đóng cửa phiên 21/8/2025 ở mức 85.600 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, 100% lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng; 70% cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Nếu phát hành thành công, công ty sẽ thu về gần 65 tỷ đồng và vốn điều lệ sẽ tăng từ hơn 3.380 tỷ đồng lên gần 3.413 tỷ đồng.

Đối tượng được mua cổ phiếu ESOP gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cố vấn cao cấp, giám đốc, quản lý cùng nhân sự chủ chốt tại PNJ và các công ty con, theo quy định của Hội đồng quản trị. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý 3 - quý 4/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt hồ sơ.

Danh sách người được mua cổ phiếu gồm 110 cán bộ nhân viên, trong đó Tổng Giám đốc Lê Trí Thông được phân bổ nhiều nhất với 308.000 cổ phiếu, tiếp theo là Thành viên Hội đồng quản trị Trần Phương Ngọc Thảo với 136.800 cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2025 đạt 17.218 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.119 tỷ đồng, giảm 4%. Công ty đặt kế hoạch cả năm với doanh thu 31.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.960 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 55,1% kế hoạch doanh thu và 57,1% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm.

Mặc dù thị trường trang sức chịu ảnh hưởng từ giá vàng tăng cao làm giảm sức mua, doanh thu bán lẻ của PNJ vẫn tăng 5,5%, đạt 11.433 tỷ đồng nhờ mở rộng số lượng cửa hàng lên 428 vào cuối quý 2, so với 405 cửa hàng cùng kỳ năm trước, kết hợp với các chiến lược marketing và điều chỉnh linh hoạt danh mục sản phẩm.

Doanh thu trang sức bán sỉ cũng tăng 14,5%, đạt 2.049 tỷ đồng, trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ngược lại, doanh thu từ vàng 24K giảm mạnh 62%, chỉ đạt 3.650 tỷ đồng và giảm tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu còn 21,2%, so với 41,5% cùng kỳ năm trước. Sự suy giảm này là nguyên nhân chính khiến tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của PNJ giảm so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do biên lợi nhuận gộp của mảng vàng 24K vốn thấp, việc giảm tỷ trọng mảng này và tăng tỷ trọng doanh thu trang sức bán lẻ lên 66,4% (tăng 16,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ) đã giúp biên lợi nhuận gộp bình quân của PNJ trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 21,4%, cao hơn mức 16,4% cùng kỳ năm trước.