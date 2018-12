Yamaha Grande 2019 giá 49,5 triệu tại VN có gì “hot“?

Mẫu xe ga Yamaha Grande 2019 tại Việt Nam sẽ có tất cả 3 phiên bản khác nhau như tiêu chuẩn, đặc biệt và bản kỷ niệm 20 năm. Trong đó, mẫu Gande 2019 bản đặc biệt với 2 trang bị lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe ga này chính là hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước và ổ khoá Smart Key an toàn, chống trộm. Sau 4 năm ra mắt thị trường Việt Nam, đây được xem là lần nâng cấp mạnh mẽ nhất từ phía hãng Yamaha. Mẫu xe ga cá tính này cũng được định vị ở phân khúc dành cho phái nữ và là "đối thủ" của Honda Lead. xe ga Yamaha Grande 2019 bản đặc biệt mới vẫn sở hữu các số đo cơ bản như chiều dài 1.820 mm, rộng 685 mm và chiều cao 1.150 mm như bản thường. Xe có cân nặng hơn so với phiên bản tiêu chuẩn là 1 kg do được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước. Đáng chú ý là phần đầu Yamaha Grande Hybrid mới đã thon gọn hơn so với đời cũ. Chưa hết, đèn pha trên mẫu xe ga mới này còn được Yamaha thiết kế 2 tầng cá tính và sử dụng bóng Full LED tăng khả năng chiếu sáng. Ngoài ra, cặp gương theo xe với 3 màu là crôm, bạc và đen. Đồng hồ trên Yamaha Grande đời cũ đã quá lạc hậu so với các đối thủ cùng phân khúc, chínhvì vậy Yamaha mang đến cho Grande một màn hình TFT cho khả năng hiển thị màu tốt hơn với nhiều thông tin hữu ích cho người sử dụng. Bảng đồng hồ này được tích hợp thêm một màn hình LCD nhỏ thể hiện màn "chào sân" và tạm biệt khi bật/tắt chìa khoá. Đáng chú ý là trên bản đặc biệt sẽ có ổ khoá thông minh Smart Key - đây gần như là trang bị cơ bản cho những dòng xe ga hiện nay tại Việt Nam. Ổ khoá Smart Key của Yamaha Grande 2019 có cách thức hoạt động tương tự như mẫu xe tay ga Yamaha NVX. Hai công tắc mở yên và mở nắp bình xăng xuất hiện bên cạnh ổ khoá đa năng này. Dành cho phái đẹp, nên cốp xe của Yamaha Grande bản nâng cấp cũng thuộc loại rộng rãi với thể tích chứa lên đến 27 lít. Đuôi xe thay đổi hoàn toàn mang đến sự trẻ trung sành điệu cho các chị em. Vị trí đặt đèn hậu được nâng cao hơn với đời trước, ngoài ra còn có dải đèn hình chữ V cho vẻ đẹp ấn tượng, cuối cùng chính là đèn xi–nhan có khả năng nhấp nháy khi ấn nút tìm xe trên chìa khóa. Vẫn dùng loại đĩa thủy lực như bản tiêu chuẩn nhưng Yamaha Grande 2019 bản đặc biệt có thêm trang bị ABS giúp cho việc phanh gấp sẽ trở nên an toàn hơn. Trải nghiệm nhanh hệ thống phanh ABS của mẫu xe ga Yamaha cho phản ứng khá nhạy. Phanh sau của xe vẫn là tang trống giống với bản tiêu chuẩn và cả những phiên bản đời trước. Hệ thống treo của xe bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm chấn dầu lò xo ở phía sau. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS chỉ có trên phiên bản đặc biệt. Grande mới mang thông điệp “Lướt đi kiêu hãnh” với việc động cơ Blue Core thế hệ mới có thêm hệ thống Hybrid lần đầu được áp dụng sẽ mang đến những trải nghiệm lái xe hết sức thú vị cho phái đẹp cũng như tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Theo Yamaha tại Việt Nam cho biết, động cơ Blue Core thế hệ mới sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí, có trọng lượng động cơ giảm 840g và tích hợp thêm hệ thống trợ lực điện Hybrid giúp tăng 7% mô-men xoắn cực đại lên mức 10,4 Nm tại tua máy 5.000 vòng/phút. Công suất tối đa 8,2 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Tối đa 3 giây sau khi xe lăn bánh từ trạng thái đứng yên, bộ phận kiểm soát khởi động phát điện sẽ kích hoạt mô tơ điện thông minh trên mẫu xe mới này có thể tăng sức kéo (mô-men xoắn) cho động cơ, hiệu quả rõ nhất khi lên dốc hoặc chở thêm người ngồi sau. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm hệ thống ngắt động cơ tạm thời Stop & Start System (SSS) cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa và tính năng khởi động với một nút bấm (One-Push Start) êm ái cho người dùng.Giá xe Yamaha Grande 2019 bản đặc biệt là 49.500.000 đồng, đắt hơn 4 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn, lý do là được trang bị thêm 2 tính năng khá hấp dẫn và hiện đại. Yamaha Grande 2019 bản đặc biệt có thể dành cho các chị em năng động và thích sự tiện lợi cũng như tính an toàn do ổ khoá thông minh Smart Key và phanh ABS mang đến. Video: Xem xe ga Yamaha Grande 2019 bản đặc biệt.

Mẫu xe ga Yamaha Grande 2019 tại Việt Nam sẽ có tất cả 3 phiên bản khác nhau như tiêu chuẩn, đặc biệt và bản kỷ niệm 20 năm. Trong đó, mẫu Gande 2019 bản đặc biệt với 2 trang bị lần đầu tiên xuất hiện trên mẫu xe ga này chính là hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước và ổ khoá Smart Key an toàn, chống trộm. Sau 4 năm ra mắt thị trường Việt Nam, đây được xem là lần nâng cấp mạnh mẽ nhất từ phía hãng Yamaha. Mẫu xe ga cá tính này cũng được định vị ở phân khúc dành cho phái nữ và là "đối thủ" của Honda Lead. xe ga Yamaha Grande 2019 bản đặc biệt mới vẫn sở hữu các số đo cơ bản như chiều dài 1.820 mm, rộng 685 mm và chiều cao 1.150 mm như bản thường. Xe có cân nặng hơn so với phiên bản tiêu chuẩn là 1 kg do được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước. Đáng chú ý là phần đầu Yamaha Grande Hybrid mới đã thon gọn hơn so với đời cũ. Chưa hết, đèn pha trên mẫu xe ga mới này còn được Yamaha thiết kế 2 tầng cá tính và sử dụng bóng Full LED tăng khả năng chiếu sáng. Ngoài ra, cặp gương theo xe với 3 màu là crôm, bạc và đen. Đồng hồ trên Yamaha Grande đời cũ đã quá lạc hậu so với các đối thủ cùng phân khúc, chínhvì vậy Yamaha mang đến cho Grande một màn hình TFT cho khả năng hiển thị màu tốt hơn với nhiều thông tin hữu ích cho người sử dụng. Bảng đồng hồ này được tích hợp thêm một màn hình LCD nhỏ thể hiện màn "chào sân" và tạm biệt khi bật/tắt chìa khoá. Đáng chú ý là trên bản đặc biệt sẽ có ổ khoá thông minh Smart Key - đây gần như là trang bị cơ bản cho những dòng xe ga hiện nay tại Việt Nam. Ổ khoá Smart Key của Yamaha Grande 2019 có cách thức hoạt động tương tự như mẫu xe tay ga Yamaha NVX. Hai công tắc mở yên và mở nắp bình xăng xuất hiện bên cạnh ổ khoá đa năng này. Dành cho phái đẹp, nên cốp xe của Yamaha Grande bản nâng cấp cũng thuộc loại rộng rãi với thể tích chứa lên đến 27 lít. Đuôi xe thay đổi hoàn toàn mang đến sự trẻ trung sành điệu cho các chị em. Vị trí đặt đèn hậu được nâng cao hơn với đời trước, ngoài ra còn có dải đèn hình chữ V cho vẻ đẹp ấn tượng, cuối cùng chính là đèn xi–nhan có khả năng nhấp nháy khi ấn nút tìm xe trên chìa khóa. Vẫn dùng loại đĩa thủy lực như bản tiêu chuẩn nhưng Yamaha Grande 2019 bản đặc biệt có thêm trang bị ABS giúp cho việc phanh gấp sẽ trở nên an toàn hơn. Trải nghiệm nhanh hệ thống phanh ABS của mẫu xe ga Yamaha cho phản ứng khá nhạy. Phanh sau của xe vẫn là tang trống giống với bản tiêu chuẩn và cả những phiên bản đời trước. Hệ thống treo của xe bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm chấn dầu lò xo ở phía sau. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS chỉ có trên phiên bản đặc biệt. Grande mới mang thông điệp “Lướt đi kiêu hãnh” với việc động cơ Blue Core thế hệ mới có thêm hệ thống Hybrid lần đầu được áp dụng sẽ mang đến những trải nghiệm lái xe hết sức thú vị cho phái đẹp cũng như tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Theo Yamaha tại Việt Nam cho biết, động cơ Blue Core thế hệ mới sử dụng hệ thống làm mát bằng không khí, có trọng lượng động cơ giảm 840g và tích hợp thêm hệ thống trợ lực điện Hybrid giúp tăng 7% mô-men xoắn cực đại lên mức 10,4 Nm tại tua máy 5.000 vòng/phút. Công suất tối đa 8,2 mã lực tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Tối đa 3 giây sau khi xe lăn bánh từ trạng thái đứng yên, bộ phận kiểm soát khởi động phát điện sẽ kích hoạt mô tơ điện thông minh trên mẫu xe mới này có thể tăng sức kéo (mô-men xoắn) cho động cơ, hiệu quả rõ nhất khi lên dốc hoặc chở thêm người ngồi sau. Ngoài ra xe còn được trang bị thêm hệ thống ngắt động cơ tạm thời Stop & Start System (SSS) cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa và tính năng khởi động với một nút bấm (One-Push Start) êm ái cho người dùng. Giá xe Yamaha Grande 2019 bản đặc biệt là 49.500.000 đồng, đắt hơn 4 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn, lý do là được trang bị thêm 2 tính năng khá hấp dẫn và hiện đại. Yamaha Grande 2019 bản đặc biệt có thể dành cho các chị em năng động và thích sự tiện lợi cũng như tính an toàn do ổ khoá thông minh Smart Key và phanh ABS mang đến. Video: Xem xe ga Yamaha Grande 2019 bản đặc biệt.