Xe Zotye SR9 của Trung Quốc tiếp tục "nhái" Porsche Macan

Ngoài mẫu xe Landwind X7, tại Trung Quốc còn có một mẫu xe nhái thiết kế khác thu hút được sự chú ý của giới truyền thông nước ngoài, đó là Zotye SR9. Nếu như Landwind X7 trông giống y hệt mẫu Range Rover Evoque thì Zotye SR9 nhái Porsche Macan cũng không hề kém cạnh. Trong năm qua, Zotye đã tích cực phát triển phiên bản nâng cấp facelift của SR9 ở thị trường Trung Quốc. Những hình ảnh rò rỉ của mẫu ô tô Trung Quốc này được lan truyền trên mạng đã cho thấy điều đó. Tuy nhiên, bước sang phiên bản nâng cấp, Zotye SR9 2019 mới vẫn có thiết kế giống xe Porsche, được thể hiện rõ ở đầu và đuôi xe. Qua những hình ảnh đầu tiên, có thể thấy mẫu xe Zotye SR9 2019 mới này được trang bị lưới tản nhiệt lục giác thay vì hình thang đặt ngược như trước. Bên trong lưới tản nhiệt mới có 4 thanh mạ crôm nằm ngang. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L và được bao quanh bằng viền mạ crôm. Trong khi đó, cụm đèn pha của Zotye SR9 2019 vẫn giữ nguyên hình dáng như trước. Đằng sau Zotye SR9 2019 xuất hiện hốc gió giả trên cản sau và 2 ống xả mạ crôm thay vì 4 ống xả như bản cũ. Tương tự đèn pha, cụm đèn hậu của Zotye SR9 2019 cũng giữ nguyên thiết kế cũ. Hiện chưa có hình ảnh bên trong Zotye SR9 2019. Nhiều khả năng thiết kế nội thất của Zotye SR9 2019 cũng vẫn giống xe Porsche như trước đây. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu xe "nhái" Porsche là Zotye SR9 2019 này là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,8 lít do Tongling Ruizhan sản xuất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 177 mã lực. Trong khi đó, Zotye SR9 cũ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít do Mitsubishi sản xuất. Riêng hộp số sàn 5 cấp và tự động ly hợp kép 6 cấp vẫn được bê nguyên từ phiên bản cũ sang Zotye SR9 2019. Hiện giá xe Zotye SR9 2019 vẫn chưa được công bố, nhung nó dự tính được bán ra không chênh nhiều so với phiên bản hiện tại. Được biết, hiện thương hiệu Zoyte cũng đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam và mẫu xe này dự tính cũng có thể được bán ở nước ta trong năm nay. Video: Xe Zotye SR9 của Trung Quốc "nhái" Porsche Macan.

