Xe Volvo sẽ tự động phanh dừng khi tài xế say xỉn

Mới đây, hãng xe Thuỵ Điển Volvo vừa thông báo sẽ trang bị công nghệ an toàn mới, với hy vọng hạn chế các vụ tai nạn khi lái xe mà nguyên nhân do tài xế say xỉn, mất tập trung. Theo số liệu thống kê của Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Hoa Kỳ (NHTSA) cho thấy tại Hoa Kỳ trong năm 2017, gần 30% tất cả các trường hợp chết vì tai nạn giao thông với mọi kiểu phương tiện là liên quan đến các tài xế say rượu.

Ông Henrik Green, Phó chủ tịch cấp cao, phụ trách R&D của Volvo Cars cho biết: “Khi nói đến an toàn, chúng tôi muốn tránh tai nạn hơn là hạn chế tác động khi tai nạn sắp xảy ra và không thể tránh khỏi. Trong trường hợp này, máy ảnh sẽ theo dõi hành vi của lái xe và hạn chế nguy cơ tai nạn có thể xảy ra. Có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra là kết quả của những người lái xe say xỉn. Một số người vẫn tin rằng họ có thể lái xe sau khi uống rượu bia hoặc sử dụng chất kích thích. Chúng tôi làm tất cả để mọi người an toàn khi lái xe.”

Theo đó, hệ thống camera và cảm biến gắn trong xe có nhiệm vụ giám sát tài xế, từ đó phát hiện những biểu hiện khả nghi của tài xế như chậm hay không phản ứng trong thời gian dài, nhắm mắt hay rời tay khỏi vô-lăng v.v.. Khi phát hiện thấy tài xế có các dấu hiệu này, hệ thống sẽ tự động giới hạn tốc độ của xe, thậm chí tự động dừng xe một cách an toàn. Ngoài ra đồng thời hệ thống này cũng phát tín hiệu cảnh báo đến dịch vụ “Volvo on Call”.

Dự kiến, hệ thống này sẽ có mặt trên tất cả các xe Volvo kể từ đầu năm 2020. Chi tiết về số lượng chính xác của camera và vị trí của chúng trong nội thất chưa được Volvo công bố cụ thể. Bên cạnh đó, hãng Volvo cũng thông báo về kế hoạch thiết lập giới hạn về tốc độ tối đa trên tất các mẫu xe của mình ở mức 180 km/h kể từ năm 2021. Ngoài ra hãng cũng công bố một tính năng an toàn khác gọi là Care Key trên Volvo .

Tính năng này cho phép người dùng Volvo thiết lập các giới hạn đối với tốc độ tối đa của xe trước khi cho người khác mượn xe của họ, nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn. Nó cũng sẽ được trang bị trên tất cả các mẫu xe của hãng từ năm 2021.