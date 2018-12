Xe Volkswagen Scirocco 1.4L giá chỉ 550 triệu tại HN

Một chiếc xe Volkswagen Scirocco 1.4L 2010 hiện được rao bán với giá 535 triệu đồng trên thị trường xe cũ tại Hà Nội, chỉ ngang ngửa với một chiếc Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT sau khi ra biển. Mức giá này được cho là khá rẻ và khiến không ít người tò mò. Sở dĩ có giá rẻ vậy vì Volkswagen Scirocco đang rớt giá lớn trên thị trường xe cũ do một số tin đồn về trục trặc tới từ động cơ và hộp số. Ngoài lý do đó thì ngoại nội thất xe vẫn còn rất mới và bắt mắt. Xe sở hữu màu sơn trắng sang trọng. Mẫu xe Volkswagen Scirocco đời 2010 này nặng đến 1.285 kg và có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.256 x 1.810 x 1.404 (mm). Tất cả các chi tiết trên xe hầu như vẫn giữ nguyên bản và còn mới. Volkswagen Scirocco 2010 sử dụng khối động cơ TSI 4 xy-lanh tăng áp, phun xăng trực tiếp có dung tích 1.390cc. Động cơ này khi kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép DSG cho ra công suất cực đại 160 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 240 Nm tại 1.500 - 4.500 vòng/phút. Scirocco còn được hãng xe ôtô Volkswagen sản xuất thêm một phiên bản động cơ 2.0 với công suất lớn hơn. Bên trong nội thất xe được chủ nhân giữ gìn cẩn thận khiến tất cả đều như mới và nguyên bản. Video: Chi tiết xe Volkswagen Scirocco 1.4L đời 2010.

