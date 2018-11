Xe Toyota Innova phiên bản 2018 giá từ 752 triệu đồng

Toyota Innova 2018 mới tại Việt Nam sẽ được liên doanh Nhật Bản trang bị 7 túi khí trên các phiên bản còn lại 2.0G, 2.0E và 2.0J. Đặc biệt, hệ thống cân bằng điện tử (VSC), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Đèn báo phanh khẩn cấp được trang bị thêm trên phiên bản 2.0J mang lại sự yên tâm cho khách hàng. Với đủ các tính năng an toàn này, mẫu xe Toyota Innova tại Việt Nam đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5* ASEAN NCAP. Như vậy, đến nay, tất cả các mẫu xe lắp ráp trong nước của TMV bao gồm Camry, Corolla, Vios và Innova đều đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5* ASEAN NCAP. Về thiết kế, Toyota Innova 7 chỗ mới không thay đổi ngoại hình so với bản hiện tại. Cả 3 phiên bản đều có ăng-ten dạng vây cá, đèn phanh trên cao LED, vô-lăng chỉnh 4 hướng tích hợp các phím điều khiểm âm thanh, MID, điện thoại rảnh tay; tựa đầu cho các ghế; chế độ lái ECO. Trang bị an toàn với các hệ thống EBD, BA, ISOFIX... Innova phiên bản 2.0E sẽ được bổ sung đèn pha chỉnh góc chiếu bằng tay, đèn sương mù trước, la-zăng 16 inch. Phiên bản 2.0G cũng có èn pha chỉnh góc chiếu bằng tay, la-zăng 16 inch, đèn trang trí trần xe LED; màn hình đa thông tin TFT 4,2 inch, điều hòa tự động cho hàng ghế sau. Mẫu xe Toyota Innova bản 2.0V là bản cao cấp nhất sở hữu các tính năng như đèn pha LED Project tự động bật tắt; gương ngoài gập điện mạ chrome; khởi động bằng nút bấm, chìa khóa thông minh; la-zăng 17 inch. Về phương diện vận hành, các phiên bản của Toyota Innova vẫn được trang bị động cơ 2.0L Dual VVT-i công suất 137 mã lực, mô-men xoắn 183 Nm kết hợp cùng hộp số tự đông 6 cấp và số sàn 5 cấp. Về giá bán, phiên bản thấp nhất Toyota Innova J sẽ có giá 752 triệu đồng, Innova E sẽ từ 743 lên 771 triệu đồng (tăng 28 triệu đồng), Innova G từ 817 lên 847 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng), Innova Venturer tăng 855 lên 878 triệu đồng (tăng 23 triệu đồng) và cuối cùng là Innova V từ 945 lên 971 triệu đồng (tăng 26 triệu đồng). Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2006, Innova nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, liên tục giữ vị trí số 1 với thị phần hơn 80% trong phân khúc xe đa dụng. Đồng thời, Innova cũng thường xuyên góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam. 12 năm góp mặt trên thị trường, doanh số bán tích lũy của Innova đã đạt 121.927 chiếc.Video: Đánh giá xe Toyota Innova tại Việt Nam.

