Xe Toyota Camry 2018 thể thao hơn chỉ với 40 triệu đồng

Tại triển lãm Thailand International Motor Expo 2018, mẫu xe mang vai trò hồi sinh phân khúc sedan - Toyota Camry 2018 mới đã được trưng bày với một diện mạo có chất thể thao hơn với bộ thân vỏ khí động học TRD Sportivo. Bộ kit TRD Sportivo cho Toyota Camry mới sẽ bao gồm cánh gió kèm tấm cản va phía trước quen thuộc, thanh đỡ bậc cửa, cánh gió kèm tấm cản va phía sau và một cánh gió trên cửa cốp dữ dằn. Bộ thân vỏ này được chào bán dưới dạng tùy chọn cho tất cả các phiên bản Toyota Camry ở Thái Lan, với giá khởi điểm 56.300 Bạt (tương đương khoảng 40 triệu đồng) không tính phí sơn và lắp đặt. Bộ thân vỏ TRD Sportivo mang tới cho mẫu xe sedan Toyota Camry mới một dáng vẻ thể thao khỏe khoắn hơn so với nguyên bản hiện nay. La-zăng đa chấu của xe trông rất hầm hố hơn, ngoài ra tấm cản va phía trước có kèm cánh gió cũng giúp cho mẫu xe sedan này phong cách mới. Bên trong Tvẫn nguyên bản với ghế trước chỉnh điện 8 hướng, ghế bọc da, sạc điện thoại không dây, mở cửa/khởi động máy không cần chìa khóa, rèm chắn nắng phía sau... màn hình xe dạng đa thông tin trong bảng đồng hồ với kích thước 4,2 inch cho bản thường và 7 inch cho bản hybrid. Bản cao cấp nhất của Toyota Camry 2018 tại Thái Lan sẽ có những trang bị riêng như điều hòa tự động 3 vùng (2 vùng ở các bản còn lại), màn hình cảm ứng chỉnh điều hòa ở bệ tì tay hàng ghế sau, đệm thắt lưng tùy chỉnh và tính năng thông khí cho hàng ghế trước, hệ thống thông tin giải trí cảm ứng 8 inch, dàn âm thanh JBL 9 loa... Các bản Camry 2018 tại Thái Lan đều có 7 túi khí trong khi bản 2.5 HV Premium AT có 9 túi khí. Các trang bị an toàn khác của xe còn có hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám đường, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử,... Trong khi đó, gói an toàn Toyota Safety Sense dành cho bản cao cấp nhất. Toyota Camry 2018 sở hữu 3 tùy chọn động cơ khác nhau. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít và có thể chạy bằng xăng sinh học E85. Động cơ cho công suất tối đa 167 mã lực tại tua máy 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 199 Nm tại tua máy 4.600 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ xăng Dynamic Force Engine 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 209 mã lực tại tua máy 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại tua máy 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 8 cấp. Tương tự động cơ 2.0 lít kể trên, máy xăng 2,5 lít này cũng có thể chạy bằng xăng sinh học E85. Cuối cùng là động cơ hybrid, bao gồm máy xăng 2,5 lít công suất tối đa 178 mã lực tại tua máy 5.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 221 Nm tại dải tua máy 3.600 - 5.200 vòng/phút. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện có công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 202 Nm. Tổng cộng, hệ thống động cơ hybrid này mạnh 211 mã lực. Tại Thái Lan, giá xe Toyota Camry mới đang được chào bán tới khách hàng với ba lựa chọn động cơ (2.0 lít, 2.5 lít và Hybrid) với giá khoảng từ 1,445 triệu Bạt tới 1,799 triệu Bạt (tương đương 1 tỷ tới 1,27 tỷ đồng). Video: Ngắm Toyota Camry 2018 mới với bộ kit TRD Sportivo.

