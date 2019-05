Xe thể thao Toyota Supra "chất lừ" với gói độ TRD chính hãng

Mẫu xe coupe thể thao Toyota Supra 2020 mới được xem là sự kết hợp giữa hãng Toyota và BMW, giúp nó có ngoại hình thể thao và mạnh mẽ hơn so với trước đây. Mới đây, nó đã trở nên hung dữ hơn một chút so với nguyên bản khi qua tay hãng độ TRD của Toyota Nhật Bản. Cụ thể, hãng độ TRD Toyota đã sử dụng nhựa gia cố sợi carbon cho tất cả các bộ phận mới của bodykit bao gồm bộ chia gió trước, ốp bệ cửa, viền góc phía sau, trang trí trên cánh cửa và cánh gió trên nắp cốp giúp gia tăng tính khí động học ho mẫu xe này. Ngoài ra, chiếc bản độ Toyota Supra 2020 coupe thể thao còn được lắp đặt thêm bộ la-zăng rèn kích cỡ 19 inch với 20 chấu thể thao, với chiều rộng 9 inch ở phía trước và 10 inch ở phía sau. Sau khi được trang bị gói độ bodykit sợi carbon và vành xe, chiếc Toyota Supra 2020 mới mang ngoại hình ngầu hơn, nhẹ hơn so với trước. Tuy nhiên trang bị bên trong và khối động cơ vẫn không đổi. Động cơ trên Toyota Supra 2020 mới từ BMW Z4 M40i 2019 tạo ra công suất tối đa 382 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Nhờ đó, BMW Z4 M40i 2019 có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chỉ 4,4 giây. Xe được trang bị cả hệ thống giảm chấn thích ứng và khóa vi sai chống trượt điều khiển điện... Hiện tại, các nâng cấp của thương hiệu độ TRD chính hãng dành cho mẫu xe thể thao Toyota Supra 2020 mới chỉ có ở Nhật Bản, trong đó bộ chia gió trước có giá 320.000 yên (khoảng 67,6 triệu đồng), ốp hai bệ cửa 350.000 yên (tương đương 73,9 triệu đồng). Những chi tiết khác như viền sau có giá bán 160.000 yên (khoảng 33,7 triệu đồng), viền cánh cửa 370.000 yên (khoảng 78,1 triệu đồng) và cánh gió 200.000 yên (khoảng 42,2 triệu đồng). Bánh xe, bao gồm cả khóa trục có giá 640.000 yên (tương đương khoảng 135,2 triệu đồng). Video: Xe thể thao Toyota Supra "chất lừ" với gói độ mới.

