Xe "Tàu" Zotye T500 đẹp long lanh giá chỉ 271 triệu đồng

Tại triển lãm ôtô Thành Đô 2018, thương hiệu xe nội địa Zotye của Trung Quốc đã chính thức vén màn phiên bản 6 chỗ mới của dòng xe SUV giá rẻ Zotye T500 với nội thất 2+2+2 không chỉ tiện lợi mà còn cung cấp không gian rộng rãi hơn cho hành khách. Về kích thước, chiếc xe SUV giá rẻ nhưng đầy "sang chảnh" Zotye T500 2018 sở hữu chiều dài 4.632 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.695 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Với kích thước này, Zotye T500 thuộc phân khúc SUV cỡ C, tương tự Honda CR-V hay Nissan X-Trail. So với phiên bản 5 chỗ từng ra mắt vào năm ngoái, mẫu Zotye T500 6 chỗ mới không thay đổi ở thiết kế bên ngoài. Xe vẫn được trang bị lưới tản nhiệt màu đen cỡ lớn và thiết kế góc cạnh, nối liền với cụm đèn pha. Bên sườn Zotye T500 6 chỗ, các cột đều được sơn màu đen, tạo cảm giác nóc như nằm trôi nổi trong không khí. Trong khi đó, đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu nối liền với nhau theo đúng xu hướng hiện nay. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim dạng 5 chấu kép hình hoa ấn tượng. Ngay cả thiết kế nội thất của Zotye T500 bản 6 chỗ cũng không có nhiều điểm mới. Mẫu SUV 6 chỗ này tiếp tục sử dụng mặt táp-lô bằng nhựa được thiết kế hình thác nước, các chi tiết trên ghế được bọc da tối màu. Trung tâm của mặt táp-lô là màn hình cảm ứng LCD 8,8 inch dành cho hệ thống thông tin giải trí và khu vực chỉnh điều hòa. Vô lăng và cụm điều khiển trung tâm của mẫu SUV 6 chỗ này có thiết kế giống Porsche. Nội thất của Zotye T500 bản 6 chỗ mới có 3 tùy chọn màu là đen, be và nâu. Điểm mới quan trọng nhất của Zotye T500 bản 6 chỗ nằm ở hàng ghế sau. Zotye T500 bản mới sử dụng cấu hình ghế 2+2+2 để đáp ứng nhu cầu di chuyển của những gia đình nhỏ tren 4 người. Chiều dài cơ sở 2.700 mm của Zotye T500 bản 6 chỗ đảm bảo không gian thoải mái cho hành khách trên cả 2 hàng ghế sau. Khi hàng ghế sau gập xuống, khoang hành lý của mẫu SUV Zotye T500 bản 6 chỗ sẽ được tăng thể tích lên 1.155 lít. Con số này nhằm đảm bảo các gia đình có thể mang theo nhiều đồ đạc trong những chuyến đi xa. Tại thị trường Trung Quốc, xe Zotye T500 mới bản 6 chỗ mới sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,5 lít, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 215 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp. Mức giá xe Zotye T500 bản 6 chỗ tại thị trường Trung Quốc dao động từ 80.000 - 120.000 Nhân dân tệ (tương đương 271 - 407 triệu đồng). Video: Xe "Tàu" Zotye T500 đẹp long lanh vừa ra mắt.

