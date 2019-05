Xe tải Suzuki Carry dùng động cơ Ertiga chỉ 222 triệu đồng

Tại triển lãm IIMS 2019 đang diễn ra tại Indonesia, hãng Suzuki đã vén màn thế hệ mới của dòng xe tải chở hàng quen thuộc Carry. Theo đó, xe tải Suzuki Carry 2019 sẽ được phân phối ra toàn cầu. Do đó, sau Indonesia, xe sẽ được bày bán tại gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ thế giới. Hãng Suzuki đã bắt đầu xuất khẩu Carry từ Nhật Bản vào năm 1976. Sự bền bỉ và khả năng chở hàng ấn tượng đã khiến Suzuki Carry được ưa chuộng trên toàn thế giới. Hiện Suzuki Carry đang được bày bán tại 145 quốc gia trên toàn thế giới và mang về doanh số hơn 2 triệu chiếc. Nhằm duy trì thành công của Carry, hãng Suzuki đã bổ sung thiết kế phong cách hơn cho mẫu xe tải chở hàng hạng nhẹ này. Trái ngược với thiết kế có vẻ tròn trịa của thế hệ cũ, Suzuki Carry 2019 mới sở hữu thiết kế ngoại hình sắc sảo và ấn tượng hơn thể hiện rõ qua thiết kế lưới tản nhiệt và cụm đèn pha... Tại thị trường Indonesia, Suzuki Carry 2019 có 2 cấu hình là Flat Deck và Wide Deck. Cả hai cấu hình này đều có chiều dài 4.195 mm và chiều dài cơ sở 2.205 mm. Sự khác biệt giữa 2 cấu hình nằm ở chiều rộng và chiều cao. Cụ thể, ở cấu hình Flat Deck, Suzuki Carry 2019 có chiều rộng 1.675 mm và chiều cao 1.870 mm. Hai con số tương ứng ở cấu hình Wide Deck là 1.765 mm và 1.910 mm. Ngoài ra, kích thước của khoang chở hàng ở 2 cấu hình cũng khác nhau. Theo đó, ở cấu hình Flat Deck, Suzuki Carry 2019 có khoang chở hàng dài 2.505 mm, rộng 1.665 mm và cao 360 mm. Các con số tương ứng của cấu hình Wide Deck là 2.505 mm, 1.745 mm và 425 mm. Bên trong Suzuki Carry 2019 là cabin rộng hơn, có đủ chỗ cho 3 người ngồi. So với các đối thủ cùng phân khúc, Suzuki Carry 2019 sở hữu nội thất có thiết kế khá đẹp mắt. Ngoài ra, nội thất của mẫu xe tải này còn có nhiều ngăn chứa đồ, từ đó càng làm tăng tính thực dụng. Những trang bị đáng chú ý của khác của mẫu xe tải nhỏ Suzuki Carry 2019 bao gồm ghế lái có thể chỉnh được, vô lăng chỉnh điện, điều hòa không khí, hệ thống âm thanh và ghế trượt ở bản cao cấp nhất. Ngoài ra, kích thước của khoang chở hàng ở 2 cấu hình cũng khác nhau. Theo đó, ở cấu hình Flat Deck, Suzuki Carry 2019 có khoang chở hàng dài 2.505 mm, rộng 1.665 mm và cao 360 mm. Các con số tương ứng của cấu hình Wide Deck là 2.505 mm, 1.745 mm và 425 mm. Suzuki Carry 2019 sở hữu động cơ xăng 4 xi-lanh VVT, hút khí tự nhiên, dung tích 1,5 lít lấy từ người anh em Ertiga mới. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Theo hãng Suzuki, động cơ này tiêu thụ lượng xăng ít hơn khoảng 15% so với thế hệ cũ. Khi mua xe, các khách hàng có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng, bạc và đen. Tại thị trường Indonesia, giá Suzuki Carry 2019 dao động từ 135,6 - 145,1 triệu Rupiah (khoảng 222 - 237 triệu đồng). Video: Chi tiết xe tải nhỏ Suzuki Carry 2019 Indonesia.

