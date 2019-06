Xe tải Hyundai New Mighty mới giá từ 480 triệu Việt Nam

Phân khúc xe tải hạng nhẹ tải trọng 2.5 tấn luôn có nhu cầu rất lớn với hàng loạt các thành phố được mở rộng, các khu kinh tế cùng các trung tâm thương mại được xây dựng. Với nhu cầu về một chiếc xe tải nhẹ, chuyển chở hàng hóa quãng ngắn một cách dễ dàng đang ngày một tăng, HTCV đã cho ra mắt mẫu xe tải Hyundai New Mighty N250SL mới. New Mighty N250SL là sản phẩm tiếp nối sự thành công của chiếc xe tải đô thị New Mighty N250 của Hyundai từng ra mắt vào tháng 4/2018. Đây là phiên bản đặc biệt, khi chiều dài cơ sở của xe được tăng lên, tương ứng với chiều dài thùng xe tăng lên, mang lại hiệu quả cao hơn và đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng hiện nay. Về tổng thể, Hyudnai New Mighty N250SL 2019 sở hữu đặc điểm nổi bật nhất là chiều dài cơ sở của chiếc xe lên tới 3,310mm và tổng tải trọng của xe cũng được nâng lên mức 4,995kg. Điều này giúp chiều dài thùng xe sẽ được tăng lên tới hơn 4m, tăng khả năng vận chuyển hàng hóa và hiệu quả làm việc của chiếc xe. Với chiếc New Mighty N250 hiện tại, khách hàng có thể đóng các loại thùng khác nhau như làm xe ben hoặc xe cứu hộ. Với phiên bản mới New Mighty N250SL, khách hàng sẽ có thêm lựa chọn cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa của mình với lợi thế về chiều dài thùng lên tới 4.3m, chở được nhiều hơn hàng hóa nhẹ, cồng kềnh như đồ gia dụng, rau quả, tạp hóa,… New Mighty N250SL sử dụng động cơ D4CB, 4 kỳ, 4 xylanh thằng hàng, cho công suất cực đại đạt 130 mã lực, phun nhiên liệu trực tiếp, điều khiển điện tử, đạt chuẩn khí thải Euro 4. Toàn bộ linh kiện của New Mighty N250 và N250SL đều nhập khẩu chính hãng từ Hyundai Hàn Quốc. Sau đó được lắp ráp và quản lý chất lượng tại nhà máy Hyundai Thành Công tại Ninh Bình theo tiêu chuẩn nghiệm ngặt và đạt tiêu chuẩn chất lượng của Hyundai toàn cầu. Tính đồng bộ cao của linh kiện chính hãng, cùng với quy trình sản xuất với chất lượng tương đương xe sản xuất trên thị trường quốc tến giúp New Mighty trở thành mẫu xe đạt chất lượng và sự tin cậy hàng đầu trong phân khúc hiện nay. Việc ra thêm phiên bản mới của mẫu xe tải nhỏ Hyundai New Mighty N250SL cho thấy được tham vọng của Hyundai Thành Công Thương Mại – HTCV trong việc chiếm lĩnh phân khúc tải nhẹ 2.5 tấn tại Việt Nam.Giá xe Hyundai New Mighty N250 được phân phối trên hệ thống Đại lý ủy quyền toàn quốc của HTCV với mức bán đã bao gồm VAT) cụ thể như sau: Hyundai New Mighty N250 giá 480 triệu đồng; Hyundai New Mighty N250SL: 525 triệu đồng. Video: Chi tiết xe tải Hyundai New Mighty N250 2019.

