Xe Suzuki Celerio số sàn “chốt giá” 320 triệu tại VN

Mẫu xe giá rẻ Suzuki Celerio được mở bán từ đầu năm nay nhưng chỉ có phiên bản số tự động. Mới đây, bản số sàn mới có giá niêm yết chính thức là 329 triệu đồng. Phiên bản còn lại vẫn giữ giá 359 triệu đồng, không hề giảm khi thuế nhập khẩu trong năm nay còn 0%. Xe được đưa về nguyên chiếc từ Thái Lan và đang nằm tại cảng chờ thông quan. Mức giá khởi điểm của Celerio chỉ tương đương "đối thủ" Kia Morning và Hyundai Grand i10 cùng tầm. Lợi thế của mẫu xe này là thương hiệu Nhật và nhập khẩu Thái Lan, còn điểm yếu là ít trang bị hơn đối thủ. Thiết kế xe Celerio cũng được đánh giá không hiện đại như xe Hàn Quốc. Về ngoại thất, mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ nhà Suzuki tại Việt Nam có chiều dài tổng thể 3.600 mm, rộng 1.600 mm, cao 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.425 mm và chiều cao gầm 145 mm. Phần đầu của chiếc xe cỡ nhỏ Suzuki Celerio được thiết kế khá đơn giản với lưới tản nhiệt hai thanh, không cầu kỳ. Đèn pha được trang bị hệ thống chiếu sáng đơn giản halogen. Cụm đèn hậu phía sau của xe cũng thiết kế khá nhỏ gọn, cũng sử dụng bóng halogen. Phần đuôi xe còn có thêm cánh gió nhỏ phía trên tích hợp đèn phanh thứ 3, cản sau cùng tông màu với ngoại thất. Mâm xe được thiết kế dạng hợp kim 6 chấu kích cỡ 14 inch, phanh trước được trang bị phanh đĩa, trong khi phía sau dùng phanh tang trống. Bước vào bên trong xe, mặc dù xuất hiện muộn hơn nhưng Suzuki Celerio bản số sàn mới này vẫn có vẻ kém hơn các đối thủ khi sở hữu thiết kế nội thất đơn điệu, khá nhàm chán, không mấy bắt mắt. Vô lăng của xe không được tích hợp các phím bấm chức năng, không được trang bị màn hình điều khiển trung tâm... Celerio 2018 số sàn có những trang bị tiêu chuẩn như vô lăng trợ lực điện, dàn âm thanh 2 loa, dây đai an toàn ở ghế lái và 2 túi khí. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS cũng như phân bổ lực phanh điện tử EBD chỉ có trên phiên bản cao cấp. Điểm cộng duy nhất đối với Celerio chính là mẫu xe này được tích hợp công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe. Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Celerio sẽ được phân phối chỉ với phiên bản động cơ 1.0L, cho công suất 68 mã lực. Trong khi đó, các đối thủ Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Chevrolet Spark đều có phiên bản trang bị động cơ từ 1.2L (riêng Kia Morning là động cơ 1.25L), cho công suất lần lượt là 86 mã lực, 87 mã lực và 80 mã lực. Sự khác biệt giữa hai phiên bản Suzuki Celerio số sàn mới về Việt Nam và số tự động hiện đang bán ra trên thị trường chỉ khác nhau ở hộp số. Tất cả trang bị còn lại trên xe gần như giống hệt nhau. Động cơ 3 xy-lanh, dung tích 1 lít cho công suất 68 mã lực và mô-men xoắn 89 Nm. Trước thời điểm được bán ra chính thức trong năm 2018 này, Suzuki Celerio được nhiều chuyên gia nhận định sẽ khó tạo nên được điều kỳ diệu khi gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các hãng xe ôtô lớn khác. Nếu đem so sánh với các đối thủ trong nước hiện đang cạnh tranh với đủ các hình thức để lấy doanh số thì chắc chắn Celerio không có cửa. Đặc biệt, trong thời gian tới, Suzuki Celerio 2018 mới sẽ phải cạnh tranh thêm một gương mặt khác tới từ Nhật Bản là Toyota Wigo. Chỉ riêng thương hiệu Toyota đã là một điểm mạnh. Nếu giá xe Wigo không quá cao so với Celerio thì phân khúc A tại Việt Nam sẽ không còn là sân chơi cho mẫu xe gía rẻ của Suzuki. Thêm phiên bản số sàn giá thấp, Suzuki Celerio có thêm tiềm năng thúc đẩy doanh số nhờ cơ hội tiếp cận tốt hơn tới đối tượng kinh doanh dịch vụ chở khách. Mặc dù vậy, nếu Suzuki không điều chỉnh lại giá hoặc trang bị trên Celerio, tình hình bán hàng sẽ khó cải thiện và có khả năng "khai tử" sớm trước những đối thủ khác tại Việt Nam. Video: Xe Suzuki Celerio giá rẻ tại Việt Nam.

