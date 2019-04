Xe SUV hạng sang BMW X7 triệu hồi gấp vì lỗi ghế ngồi

(Kiến Thức) - Hãng xe sang Đức mới đây vừa phát đi thông báo về việc triệu hồi khẩn cấp mẫu BMW X7 đang bán tại thị trường Mỹ vì lý do lỗi ghế ngồi.

Theo đó, Cơ quan An toàn Giao thông đường bộ Mỹ cho biết các phiên bản của mẫu xe SUV hạng sang BMW X7 đang bán ra tại thị trường Mỹ không đạt tiêu chuẩn về an toàn vì lý do ốc vít trên ghế ngồi không được siết chặt đúng quy định. BMW ngay sau đó đã ra quyết định triệu hồi khẩn cấp tất cả xe X7 tại Mỹ để điều tra và sửa chữa.

Cũng theo Cơ quan An toàn Giao thông đường bộ Mỹ, sự cố các ốc vít không được siết chặt đang xảy ra trên các phiên bản BMW X7 tuỳ chọn hàng ghế sau chỉ có 2 ghế độc lập kiểu thương gia. Theo thống kê, tổng số xe phải triệu hồi lần này ở Mỹ chỉ khoảng 31 chiếc và sẽ không gây thiệt hại về kinh tế đáng kể cho hãng xe sang xứ Baravia.

Tuy nhiên, điều đáng nói chính là thiệt hại về uy tín bởi X7 là mẫu SUV Full-Size mới nhất và cũng là "xịn xò" nhất của BMW. Hơn nữa, BMW X7 cũng mới chỉ được ra mắt cách đây không lâu và chính thức bán ra tại Mỹ khoảng gần 2 tuần. Chính vì vậy, việc xảy ra lỗi an toàn trên mẫu xe này đang khiến BMW "đứng ngồi không yên" với khách hàng. Nhiều câu hỏi lớn đang được đặt ra với BMW về vấn đề kiểm soát đầu ra, vấn đề chất lượng sản phẩm...

Trong số 31 xe BMW X7 bị triệu hồi lần này chủ yếu đều được sản xuất từ đầu tháng 3 tới nay và bao gồm 2 biến thể xDrive 40i và xDrive 50i, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với phiên bản X7 xDrive 40i, BMW trang bị khối động cơ V6 3.0L tăng áp cho công suất 335 mã lực và 447 Nm mô-men xoắn. Còn trên phiên bản X7 xDrive 50i là khối động cơ V8 4.4L tăng áp kép Twin-Turbo cho ra công suất tới 456 mã lực và mô-men xoắn 649 Nm.