Xe SUV BMW X5 độ M-Sport hơn 1 tỷ đồng Bạc Liêu

Mẫu xe SUV BMW X5 hạng sang được nhiều đại gia Việt ưa chuộng. Để trở nên độc đáo và duy nhất, một dân chơi xe tại Bạc Liêu quyết định sở hữu một chiếc X5 độ theo phong cách thể thao M-Sport chính hãng. So với nguyên bản, xe có phần cản trước và cản sau mới, hốc hút gió cỡ lớn như trên những chiếc BMW X5 M-Performance thực thụ. Ngoài ra, chiếc xe BMW X5 độ M-Sport còn được bổ sung ốp gương, tấm khuếch tán gió trước và sau, ốp hông xe làm bằng sợi carbon, hai cặp pô xe thể thao cùng chụp pô Akrapovic. Được biết, sau khi mua về chiếc xe được thay đổi màu sơn từ xám nguyện ban của nhà san xuất sang xanh dương đặc trưng của những chiếc M5. Mâm xe được thay bằng loại mới, kích thước 21-inch đi kèm bộ lốp Pzero kích thước 285/35 R21 tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra, cụm đèn trước nguyên bản cuả chiếc SUV hạng sang X5 này cũng đã được thay bằng loại full LED trị giá 300 triệu đồng. Nội thất xe cũng được nâng cấp với màn hình NBT kích thước lớn, camera 360. Theo chia sẻ của chủ xe, anh muốn tìm mua một chiếc X5 M-Performance chính hãng nhưng thời điểm đó, nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam là Euro Auto đã không nhận đặt hàng mẫu xe này. Tuy nhiên, nhà phân phối này gợi ý anh độ bodykit thể thao M-Sport chính hãng, kết hợp với việc remap để xe đạt công suất tốt hơn. Để hoàn thiện gói độ này, tổng chi phí mà chủ xe phải bỏ ra lên tới 1 tỷ đồng, tương đương với một chiếc SUV cỡ trung. Thời điểm đó, giá bán của một chiếc X5 xDrive 35i do Euro Auto phân phối khoảng 3,5 tỷ đồng, tổng cộng để lăn bánh chiếc X5 M-Sport, anh mất khoảng 4,7 tỷ đồng. Nói về lý do khi thực hiện gói độ chính hãng, anh cho biết: "Tôi chọn gói độ chính hãng bởi chất lượng và chế độ bảo hành sau khi mua. Ngoài ra, xe còn được cấp giấy xuất xưởng mới, nên có quyền được đăng kiểm theo thông số mới mà không vi phạm luật. Chiếc BMW X5 tại Bạc Liêu này thuộc phiên bản xDrive 35i sử dụng động cơ I6 3.0L TwinPower Turbo. Trên chiếc xe nguyên bản, xe có công suất 302 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Tuy nhiên, chiếc xe trong khuôn khổ bài viết đã được tinh chỉnh để gia tăng sức mạnh của xe, con số chính xác không được tiết lộ. Video: Khám phá chi tiết BMW X7 2019 sắp về Việt Nam.

