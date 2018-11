Xe siêu rẻ Hyundai Santro từ 124 triệu sắp về Việt Nam?

Ngay trước ngày VinFast chính thức ra mắt Fadil – xe giá rẻ của thương hiệu Việt sẽ cạnh tranh cùng Hyundai Grand i10, Kia Morning và Toyota Wigo ở phân khúc hatchback đô thị hạng A, trên trang cá nhân của Tổng giám đốc Hyundai Thành Công bất ngờ đăng tải nội dung úp mở về sự xuất hiện của một mẫu ôtô Hyundai siêu rẻ mới. Dựa vào hình ảnh được cung cấp, đây chính là mẫu xe Hyundai Santro 2019 với giá siêu rẻ được ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 10/2018 vừa qua. Cụ thể, xe đang được phân phối ra thị trường với giá khởi điểm chỉ từ 389.000 Rupee đến 564.000 Rupee (tương đương với 123,4 – 179 triệu đồng). Hyundai Santro 2019 là mẫu xe này được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Hyundai Grand i10. Xe có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 3.610 mm, 1.645 mm và 1.560 mm trong khi chiều dài cơ sở chỉ dừng ở con số 2.400 mm. So với Grand i10 thì Santro ngắn hơn và có chiều rộng nhỏ hơn cùng chiều dài cơ sở nhỏ hơn nhưng lại cao hơn một chút. Về thiết kế, đầu xe sở hữu đèn pha được vuốt ngược về phía sau trong khi phía bên dưới là lưới tản nhiệt Cascading Grille đặc trưng theo xu hướng thiết kế mới của hãng xe Hàn. Nằm ở 2 bên lưới tản nhiệt là đèn sương mù có kích thước khá lớn, đem lại tổng thể đầy đặn cho phần đầu xe. Vòng ra bên sườn, bạn sẽ thấy vỏ gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ ở bản cao cấp và đường gân hình mũi tên trên chắn bùn trước cũng như cửa. Trong khi đó, đuôi xe của Hyundai Santro 2019 được trang bị cản va vuốt gọn giống như phần đầu, gầm xe thiết kế cao ráo. Phần đuôi xe có thiết kế gọn gàng với cửa cốp cỡ lớn, cản sau mập mạp đi kèm logo xe và cụm đèn hậu được chia đôi mang phong cách khá giống với "đàn anh" Hyundai Grand i10 đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Mọi bản trang bị của mẫu xe Hyundai Santro 2019 sẽ đều dùng bộ vành bằng thép với mâm dạng đa chấu kích cỡ 14 inch, đi với lốp 165/70. Ngoài ra, gương chiếu hậu cũng được hãng xe này tích hợp thêm đèn báo rẽ. Là một mẫu xe đô thị giá siêu rẻ, Hyundai Santro 2019 có nội thất vô cùng đơn giản, sử dụng tông màu đen và be. Cụm điều khiển trung tâm ở phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 6,94 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Santro được phân phối 5 phiên bản cùng các trang bị tiêu chuẩn như phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, túi khí bên người lái, mã hóa động cơ và nhắc nhở thắt dây an toàn. Bên cạnh đó, xe còn có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Về sức mạnh, Hyundai Santro 2019 có 2 tùy chọn động cơ chạy bằng xăng và khí nén thiên nhiên CNG. Trong đó, động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,1 lít tạo ra công suất tối đa 69 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 99 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Được biết, dù chỉ mới được bán ra vào ngày 23/10/2018 nhưng tính đến hết tháng 10, Hyundai Santro 2019 đã là mẫu xe bán rất chạy so với các đối thủ. Dẹ định, nếu Santro sản xuất tại Việt Nam đây sẽ là đối thủ mạnh của hầu hết những mẫu xe cỡ A hiện nay, thậm chí kể cả khi giá cao hơn ở Ấn Độ chút ít - Tuy nhiên đây vẫn chỉ là nhận định. Video: Xem chi tiết xe ôtô siêu rẻ Hyundai Santro 2019.

Ngay trước ngày VinFast chính thức ra mắt Fadil – xe giá rẻ của thương hiệu Việt sẽ cạnh tranh cùng Hyundai Grand i10, Kia Morning và Toyota Wigo ở phân khúc hatchback đô thị hạng A, trên trang cá nhân của Tổng giám đốc Hyundai Thành Công bất ngờ đăng tải nội dung úp mở về sự xuất hiện của một mẫu ôtô Hyundai siêu rẻ mới. Dựa vào hình ảnh được cung cấp, đây chính là mẫu xe Hyundai Santro 2019 với giá siêu rẻ được ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 10/2018 vừa qua. Cụ thể, xe đang được phân phối ra thị trường với giá khởi điểm chỉ từ 389.000 Rupee đến 564.000 Rupee (tương đương với 123,4 – 179 triệu đồng). Hyundai Santro 2019 là mẫu xe này được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Hyundai Grand i10. Xe có chiều dài, chiều rộng, chiều cao lần lượt là 3.610 mm, 1.645 mm và 1.560 mm trong khi chiều dài cơ sở chỉ dừng ở con số 2.400 mm. So với Grand i10 thì Santro ngắn hơn và có chiều rộng nhỏ hơn cùng chiều dài cơ sở nhỏ hơn nhưng lại cao hơn một chút. Về thiết kế, đầu xe sở hữu đèn pha được vuốt ngược về phía sau trong khi phía bên dưới là lưới tản nhiệt Cascading Grille đặc trưng theo xu hướng thiết kế mới của hãng xe Hàn. Nằm ở 2 bên lưới tản nhiệt là đèn sương mù có kích thước khá lớn, đem lại tổng thể đầy đặn cho phần đầu xe. Vòng ra bên sườn, bạn sẽ thấy vỏ gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ ở bản cao cấp và đường gân hình mũi tên trên chắn bùn trước cũng như cửa. Trong khi đó, đuôi xe của Hyundai Santro 2019 được trang bị cản va vuốt gọn giống như phần đầu, gầm xe thiết kế cao ráo. Phần đuôi xe có thiết kế gọn gàng với cửa cốp cỡ lớn, cản sau mập mạp đi kèm logo xe và cụm đèn hậu được chia đôi mang phong cách khá giống với "đàn anh" Hyundai Grand i10 đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Mọi bản trang bị của mẫu xe Hyundai Santro 2019 sẽ đều dùng bộ vành bằng thép với mâm dạng đa chấu kích cỡ 14 inch, đi với lốp 165/70. Ngoài ra, gương chiếu hậu cũng được hãng xe này tích hợp thêm đèn báo rẽ. Là một mẫu xe đô thị giá siêu rẻ, Hyundai Santro 2019 có nội thất vô cùng đơn giản, sử dụng tông màu đen và be. Cụm điều khiển trung tâm ở phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 6,94 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Tại thị trường Ấn Độ, Hyundai Santro được phân phối 5 phiên bản cùng các trang bị tiêu chuẩn như phanh chống bó cứng ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, túi khí bên người lái, mã hóa động cơ và nhắc nhở thắt dây an toàn. Bên cạnh đó, xe còn có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Về sức mạnh, Hyundai Santro 2019 có 2 tùy chọn động cơ chạy bằng xăng và khí nén thiên nhiên CNG. Trong đó, động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,1 lít tạo ra công suất tối đa 69 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 99 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Được biết, dù chỉ mới được bán ra vào ngày 23/10/2018 nhưng tính đến hết tháng 10, Hyundai Santro 2019 đã là mẫu xe bán rất chạy so với các đối thủ. Dẹ định, nếu Santro sản xuất tại Việt Nam đây sẽ là đối thủ mạnh của hầu hết những mẫu xe cỡ A hiện nay, thậm chí kể cả khi giá cao hơn ở Ấn Độ chút ít - Tuy nhiên đây vẫn chỉ là nhận định. Video: Xem chi tiết xe ôtô siêu rẻ Hyundai Santro 2019.