Xe sedan Nissan Sylphy 2019 giá 1,33 tỷ đồng tại Singapore

Mẫu sedan cỡ C Nissan Sylphy thế hệ hiện tại đã lần đầu tiên trình làng tại triển lãm Ô tô Trung Quốc 2012. Đã 7 năm trôi qua nhưng Nissan Sylphy vẫn chưa được giới thiệu thế hệ mới, trái ngược với những đối thủ cùng phân khúc như Mazda3, Toyota Corolla Altis hay Honda Civic. Cách đây không lâu, bộ đôi Mazda3 và Toyota Corolla Altis đã được bổ sung thế hệ mới trong khi Honda Civic có phiên bản nâng cấp 2019. Để không thua kém các đối thủ "đồng hương", hãng xe ôtô Nissan đã quyết định tung ra phiên bản 2019 của Sylphy tại thị trường Singapore. Bước sang phiên bản 2019, Sylphy vẫn tiếp tục được áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện tại của thương hiệu Nissan. Điều này được thể hiện rõ nhất ở đầu xe với lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng. Ngoài ra, Nissan Sylphy 2019 còn được trang bị cụm đèn pha tái thiết kế, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình boomerang. Bên dưới là cản trước cải tiến với thiết kế hầm hố hơn trước. Vòng ra bên sườn, chúng ta có thể nhận ra thiết kế của Nissan Sylphy 2019 gần như không thay đổi so với phiên bản cũ. Thay vào đó, hãng Nissan chỉ bổ sung chắn bùn mới sao cho phù hợp với sự thay đổi của cụm đèn pha cùng bộ vành hợp kim 16 inch 5 chấu kép có thiết kế như lưỡi dao mới, phối 2 màu bạc và xám nòng súng. Đuôi xe được trang bị cản sau mới, tích hợp đèn phản quang tái thiết kế ở hai góc. Trái ngược với ngoại thất, thiết kế nội thất của Nissan Sylphy 2019 gần như được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Điểm mới đáng chú ý nhất trong nội thất của mẫu sedan cỡ C này là những chi tiết ốp gỗ nhằm mang đến vẻ cao cấp hơn. Thêm vào đó là màn hình cảm ứng của hệ thống thông tin giải trí được nới rộng so với phiên bản cũ. Đáng tiếc là vô lăng, bảng đồng hồ và cụm điều khiển trung tâm của Nissan Sylphy 2019 vẫn giống hệt phiên bản cũ. Xe vẫn được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT. Đây là động cơ duy nhất dành cho mẫu xe sedan hạng C Nissan Sylphy 2019 tại thị trường Singapore. Trong khi đó, tại những thị trường khác, mẫu sedan cỡ C này có thêm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,8 lít với công suất tối đa 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại 174 Nm. Tại thị trường Singapore, giá xe Nissan Sylphy 2019 khởi điểm từ 78.800 SGD (khoảng 1,33 tỷ đồng) và sẽ phải cạnh tranh với nhưgx "người đồng hương" như; Mazda3, Toyota Corolla Altis và Honda Civic . Sở dĩ Nissan Sylphy 2019 đắt như thế vì ôtô tại Singapore vốn bị đánh thuế rất cao. Video: Chi tiết xe sedan Nissan Sylphy 2019 tại Trung Quốc.

Mẫu sedan cỡ C Nissan Sylphy thế hệ hiện tại đã lần đầu tiên trình làng tại triển lãm Ô tô Trung Quốc 2012. Đã 7 năm trôi qua nhưng Nissan Sylphy vẫn chưa được giới thiệu thế hệ mới, trái ngược với những đối thủ cùng phân khúc như Mazda3, Toyota Corolla Altis hay Honda Civic. Cách đây không lâu, bộ đôi Mazda3 và Toyota Corolla Altis đã được bổ sung thế hệ mới trong khi Honda Civic có phiên bản nâng cấp 2019. Để không thua kém các đối thủ "đồng hương", hãng xe ôtô Nissan đã quyết định tung ra phiên bản 2019 của Sylphy tại thị trường Singapore. Bước sang phiên bản 2019, Sylphy vẫn tiếp tục được áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện tại của thương hiệu Nissan. Điều này được thể hiện rõ nhất ở đầu xe với lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng. Ngoài ra, Nissan Sylphy 2019 còn được trang bị cụm đèn pha tái thiết kế, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình boomerang. Bên dưới là cản trước cải tiến với thiết kế hầm hố hơn trước. Vòng ra bên sườn, chúng ta có thể nhận ra thiết kế của Nissan Sylphy 2019 gần như không thay đổi so với phiên bản cũ. Thay vào đó, hãng Nissan chỉ bổ sung chắn bùn mới sao cho phù hợp với sự thay đổi của cụm đèn pha cùng bộ vành hợp kim 16 inch 5 chấu kép có thiết kế như lưỡi dao mới, phối 2 màu bạc và xám nòng súng. Đuôi xe được trang bị cản sau mới, tích hợp đèn phản quang tái thiết kế ở hai góc. Trái ngược với ngoại thất, thiết kế nội thất của Nissan Sylphy 2019 gần như được bê nguyên từ phiên bản cũ sang. Điểm mới đáng chú ý nhất trong nội thất của mẫu sedan cỡ C này là những chi tiết ốp gỗ nhằm mang đến vẻ cao cấp hơn. Thêm vào đó là màn hình cảm ứng của hệ thống thông tin giải trí được nới rộng so với phiên bản cũ. Đáng tiếc là vô lăng, bảng đồng hồ và cụm điều khiển trung tâm của Nissan Sylphy 2019 vẫn giống hệt phiên bản cũ. Xe vẫn được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,6 lít, sản sinh công suất tối đa 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 154 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT. Đây là động cơ duy nhất dành cho mẫu xe sedan hạng C Nissan Sylphy 2019 tại thị trường Singapore. Trong khi đó, tại những thị trường khác, mẫu sedan cỡ C này có thêm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1,8 lít với công suất tối đa 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại 174 Nm. Tại thị trường Singapore, giá xe Nissan Sylphy 2019 khởi điểm từ 78.800 SGD (khoảng 1,33 tỷ đồng) và sẽ phải cạnh tranh với nhưgx "người đồng hương" như; Mazda3, Toyota Corolla Altis và Honda Civic . Sở dĩ Nissan Sylphy 2019 đắt như thế vì ôtô tại Singapore vốn bị đánh thuế rất cao. Video: Chi tiết xe sedan Nissan Sylphy 2019 tại Trung Quốc.