Xe sedan Hyundai Elantra 2020 ra mắt với hộp số CVT mới

Hyundai Thành Công đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng Elantra với người tiêu dùng Việt Nam. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, mẫu xe sedan Hyundai Elantra cỡ C - này đã bước qua phiên bản 2020 với một số nâng cấp nhẹ. Cụ thể, Hyundai Elantra 2020 mới tại Mỹ vẫn giữ nguyên thiết kế như phiên bản cũ. Thay vào đó, hãng Hyundai chỉ thay đổi một số trang bị của Elantra 2020. Đáng chú ý nhất trong số này là sự biến mất của hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Đây có lẽ sẽ là tin không vui đối với những người yêu thích xe số sàn. Từ phiên bản 2020, Hyundai Elantra tại thị trường Mỹ sẽ sử dụng hộp số biến thiên vô cấp mới thay cho cả hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động 6 cấp cũ. Hộp số mới này sẽ đồng hành với động cơ xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít trên Hyundai Elantra 2020. Hãng xe ôtô Hyundai khẳng định hộp số CVT mới sẽ giúp Elantra 2020 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Theo đó, Hyundai Elantra SE 2020 sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình là 6,72 lít/100 km trong khi con số tương ứng của 3 bản SEL, Value Edition và Limited là 6,92 lít/100 km. Ngoài hộp số mới, Hyundai Elantra 2020 còn được bổ sung trang bị tiêu chuẩn như hệ thống điều hòa tự động 2 vùng và màn hình đa thông tin TFT 3,5 inch trong bảng đồng hồ. Với những bản dùng động cơ 2.0 lít, Hyundai Elantra 2020 sẽ có thêm hệ thống sưởi. Riêng bản Eco lại được trang bị nút bấm khởi động máy và còi phối 2 màu. Bên dưới nắp capô của Hyundai Elantra 2020 tại thị trường Mỹ vẫn là 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít đã nhắc ở trên. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Thứ hai là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, phun xăng trực tiếp, dung tích 1,6 lít với công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 212 Nm ở Hyundai Elantra Eco 2020. Hai con số tương ứng ở Elantra Sport 2020 là 201 mã lực và 265 Nm. Động cơ này sẽ chỉ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Cuối cùng là một số hệ thống an toàn SmartSense tiêu chuẩn mới như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo ngủ gật cho người lái. Tại thị trường Mỹ, giá xe Hyundai Elantra 2020 khởi điểm 18.950 USD, tăng 1.750 USD so với bản cũ.

Hyundai Thành Công đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng Elantra với người tiêu dùng Việt Nam. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, mẫu xe sedan Hyundai Elantra cỡ C - này đã bước qua phiên bản 2020 với một số nâng cấp nhẹ. Cụ thể, Hyundai Elantra 2020 mới tại Mỹ vẫn giữ nguyên thiết kế như phiên bản cũ. Thay vào đó, hãng Hyundai chỉ thay đổi một số trang bị của Elantra 2020. Đáng chú ý nhất trong số này là sự biến mất của hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Đây có lẽ sẽ là tin không vui đối với những người yêu thích xe số sàn. Từ phiên bản 2020, Hyundai Elantra tại thị trường Mỹ sẽ sử dụng hộp số biến thiên vô cấp mới thay cho cả hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động 6 cấp cũ. Hộp số mới này sẽ đồng hành với động cơ xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít trên Hyundai Elantra 2020. Hãng xe ôtô Hyundai khẳng định hộp số CVT mới sẽ giúp Elantra 2020 tiết kiệm nhiên liệu hơn. Theo đó, Hyundai Elantra SE 2020 sẽ tiêu thụ lượng xăng trung bình là 6,72 lít/100 km trong khi con số tương ứng của 3 bản SEL, Value Edition và Limited là 6,92 lít/100 km. Ngoài hộp số mới, Hyundai Elantra 2020 còn được bổ sung trang bị tiêu chuẩn như hệ thống điều hòa tự động 2 vùng và màn hình đa thông tin TFT 3,5 inch trong bảng đồng hồ. Với những bản dùng động cơ 2.0 lít, Hyundai Elantra 2020 sẽ có thêm hệ thống sưởi. Riêng bản Eco lại được trang bị nút bấm khởi động máy và còi phối 2 màu. Bên dưới nắp capô của Hyundai Elantra 2020 tại thị trường Mỹ vẫn là 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít đã nhắc ở trên. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Thứ hai là động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, phun xăng trực tiếp, dung tích 1,6 lít với công suất tối đa 128 mã lực và mô-men xoắn cực đại 212 Nm ở Hyundai Elantra Eco 2020. Hai con số tương ứng ở Elantra Sport 2020 là 201 mã lực và 265 Nm. Động cơ này sẽ chỉ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Cuối cùng là một số hệ thống an toàn SmartSense tiêu chuẩn mới như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo ngủ gật cho người lái. Tại thị trường Mỹ, giá xe Hyundai Elantra 2020 khởi điểm 18.950 USD, tăng 1.750 USD so với bản cũ.