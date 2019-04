Xe sang Rolls-Royce Wraith lên sàn xe cũ Hà Nội, giá hơn 15 tỷ

Được giới thiệu lần đầu tiên tại thị trường Đông Nam Á vào hồi tháng 7/2013 tại Singapore, Wraith mang tới những khách hàng thượng lưu định nghĩa mới về dòng coupe siêu sang. Ngay sau đó một năm, xe siêu sang Rolls-Royce Wraith tiếp tục được nhập khẩu chính hãng và giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2014 tại Hà Nội. Là dòng xe siêu sang nhắm tới các đại gia, thiết kế của xe được phát triển dựa trên nền tảng của sedan Ghost. Phần đầu xe với các khe hút gió lớn dạng hình chữ nhật, với các đường viền làm bằng crôm sáng không gỉ. Cụm đèn pha LED lớn dạng hình chữ nhật tương đồng với thiết kế của bộ lưới tản nhiệt, một dải đèn LED nằm ngang chiếu sáng ban ngày. Wraith sở hữu chiều dài, rộng, cao lần lượt là 5.269 x 1.947 x 1.507 mm, chiều dài cơ sở 3.112 mm, trọng lượng không tải 2.360 kg và thể tích cốp xe 470 lít. Biểu tượng Spirit of Ecstasy nằm ở chính giữa đầu xe. Phần đuôi xe siêu sang Rolls-Royce Wraith đời 2015 thiết kế khá ấn tượng với cụm đèn hậu dạng to bản với viền đường led chiếu sáng ban ngày, cặp ống xả lớn dạng hình thang hai bên được làm bằng kim loại sáng bóng. Thân xe của chiếc Coupe siêu sang có thiết kế thể thao với những đường cong mềm mại và mui xe vát về phía sau khoang hành lý. Mâm xe hợp kim thiết kế dạng 5 chấu đơn lớn với hai tông màu cùng logo RR. Bên trong khoang lái chiếc Rolls-Royce Wraith này có màu kem và màu chocolate "sẹc tông" với ngoại thất. Vô lăng của xe ba chấu kiểu truyền thống trên những mẫu xe khác của hãng xe sang Rolls-Royce. Ba đồng hồ analog trên bảng điều khiển trung tâm khá đơn giản. Đồng hồ giữa hiện tốc độ, có đơn vị dặm/giờ và km/h. Bên phải là đồng hồ báo xăng và nhiệt độ máy, bên trái hiển thị tua máy. Một số công nghệ đỉnh cao được trang bị cho Wraith như hệ thống định vị vệ tinh, camera quan sát phía trên, bên hông và sau xe giúp người lái quan sát 360 độ quanh xe. Màn hình thông số kỹ thuật cũng được hiển thị trên kính chắn gió, cổng kết nối USB, Bluetooth, điện thoại thông minh điều khiển bằng giọng nói,.. Những chi tiết thiết kế bên trong của Rolls-Royce Wraith khiến người khó tính nhất cũng không thể chê vào đâu được. Các vật liệu đắt tiền được sắp xếp đẹp mắt giúp cho khoang lái của xe tạo nên vẻ đẹp sang trọng. Ngoài những trang thiết bị tối tân, vật liệu cao cấp như da, gỗ quý, được chế tác hoàn toàn thủ công - trên trần xe còn trang bị bầu trời đầy sao do 1.340 bóng đèn LED tạo nên. Đáng chú ý, xe còn sở hữu hệ thống điều khiển bằng giọng nói mới cho phép tài xế yêu cầu hệ thống thông tin định vị cho biết địa điểm muốn định vị. Dưới nắp ca-pô, Rolls-Royce Wraith được trang bị động cơ W12 tăng áp kép, dung tích 6.6L, công suất 624 mã lực, mô-men xoắn 800Nm. Đi kèm với hộp số tự động ZF 8 cấp, xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 4,4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h. Tại thị trường Việt Nam, khi mới về nước vào năm 2015 giá xe Rolls-Royce Wraith từ 18 tỷ đồng cho phiên bản thường và 21 tỷ đồng cho phiên bản bespoke. Điểm phân biệt dễ nhận thấy trên bản thường này là không có đường coach line màu vàng chạy dọc thân xe. Chiếc xe Rolls-Royce Wraith 2015 đã qua sử dụng trong bài viết này hiện đang được chủ nhân chào bán với giá hơn 15 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Wraith tại Hà Nội.

