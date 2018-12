Xe sang BMW 320i dùng 6 năm, giá chỉ 818 triệu ở Sài Gòn

Chiếc xe sang BMW 320i cũ đời 2012 này hiện được chủ nhân tại TP HCM rao bán trên diễn đàn xe cũ thuộc phiên bản nâng cấp với một số thay đổi nhỏ so với thế hệ trước đó. Thời điểm 2012, xe được Euro Auto phân phối chính hãng với giá khoảng hơn 60.000 USD (tương đương gần 1,4 tỷ đồng - đã bao gồm thuế VAT). Kích thước của BMW 3-Series 2012 cũng dài hơn đời cũ 93 mm, chiều dài cơ sở tăng thêm 50 mm lên 2.810 mm, phía trước và phía sau rộng hơn lần lượt 37 và 47 mm. Việc tăng kích thước được cho là để giải quyết một số nhược điểm so với các đối thủ cùng phân khúc, đó là không gian cho người ngồi phía sau. Về diện mạo bên ngoài, thiết kế của 3-Series phiên bản 2012 có nhiều nét tương đồng với các bậc đàn anh thuộc series 5, 6 và 7 thời điểm đó. Thay đổi dễ nhận thấy nhất so với các đàn anh là phần đầu xe với lưới tản nhiệt nằm thấp hơn đèn pha một chút mang lại vẻ hài hoà chung cho thiết kế. Mâm trang bị cho BMW 320i là loại 5 chấu kép làm từ hợp kim, đèn hậu được nâng cấp lên với công nghệ LED, hệ thống ống xả đơn đặt bên trái. Là phiên bản nâng cấp cho năm 2012 nên mẫu BMW 320i này đã được hãng xe hơi Đức trang bị cho một số công nghệ hiện đại mà nhiều mẫu xe tầm trung mới ở thời điểm này vẫn còn phải mơ ước. Khoang lái của BWM 3- Series được thiết kế hướng về người lái với phong cách trẻ trung, năng động. Màn hình hiển thị trung tâm có kích thước 6,5 inch được thiết kế thanh thoát với góc đặt nghiên về phía người lái một góc 7 độ. Người lái có thể dễ dàng truy cập vào giao diện điều khiển trung tâm qua bộ điều khiển iDrive thế hệ mới. Trên phien bản BMW 3-Series đời cũ này, tiện ích cũng mở ra một thế giới đa phương tiện mới khi tích hợp dàn âm thanh “hàng hiệu” 6 loa có cổng kết nối USB và giao thức kết nối Bluetooth. Khách hàng có thể tùy chọn dàn âm thanh 13 loa Harman Kardon cùng với màn hình 8,8 inch kèm bộ định vị, có chức năng kết nối internet nếu muốn. BMW 320i được trang bị động cơ 2.0 lít I4, công suất 135 kW (184 mã lực) tại 5.000 vòng/phút, mô-men xoắn 270 Nm tại 1.250-4.500 vòng phút. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động 8 cấp, giúp xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong vòng 7,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 235 km/h. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu 5,9 lít/100km cùng lượng khí thải CO2 139g/km. BMW 320i cũng được trang bị hệ thống Driving Experience Control. Ngoài 3 chế độ cơ bản là Comfort, Sport và Sport+ , còn có một chế độ được cài đặt thêm là Eco Pro, chế độ này có thể giảm mức tiêu thụ nhiên liệu lên đến 20% (theo công bố của nhà sản xuát vào thời điểm đó). Tại thị trường Việt Nam hiện nay, sau khi về tay tập đoàn Thaco, giá bán của một số mẫu xe BMW giảm khá mạnh trong đó có mẫu 320i. Khi được Euro Auto phân phối, gía xe BMW 320i từ 1,525 – 1,6 tỷ đồng, tuy nhiên hiện tại, giá xe chỉ còn 1,319 – 1,509 tỷ đồng, giảm tới 221 triệu đồng. Video: Cách sử dụng xe sang BMW 320i.

