Xe sang Audi Q4 có gì để “đấu” Range Rover Evoque?

Sau khi giới thiệu Q8 và E-Tron, hãng Audi sẽ tiếp tục mở rộng dòng SUV của mình bằng một tân binh mang tên Audi Q4 hoàn toàn mới. Đây thực chất là phiên bản thương mại của mẫu xe Audi TT Offroad Concept đã từng ra mắt lần đầu tiên trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2014. Hiện thiết kế chính thức của của mẫu SUV hạng sang Audi Q4 cũng đã được hoàn thiện từ cuối năm ngoái. Tương tự Q6 chạy điện sắp ra mắt và Q8 mới, Audi Q4 cũng sở hữu kiểu dáng SUV lai Coupe với phần nóc mượt mà cũng như cửa cốp theo phong cách liftback. Trao đổi với tạp chí Autocar, ông Andreas Mindt, giám đốc thiết kế ngoại thất của thương hiệu Audi, cho biết Q4 "sẽ có thiết kế không chỉ đơn giản là phiên bản coupe của Q3". Bên cạnh đó, ông Mindt còn khẳng định Q4 sẽ có một tính năng giúp mẫu xe này khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm khác của Audi. Theo một số nguồn tin, Audi Q3 thế hệ tiếp theo sẽ được tăng kích thước để cung cấp không gian nội thất rộng rãi hơn. Do đó, Audi Q4 dự kiến cũng sẽ có kích thước lớn hơn các đối thủ như BMW X2, Range Rover Evoque và Mercedes-Benz GLA. Ngoài ra, Q4 sẽ có chiều dài ít nhất 4.500 mm, nhỉnh hơn 110 mm so với Q3 phiên bản hiện tại. Bên trong nội thất của Audi Q4 hoàn toàn mới dự kiến sẽ có hàng loạt tính năng hiện đại như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình full-HD, tính năng điều khiển bằng cử chỉ, màn hình cảm ứng 9,2 inch của hệ thống thông tin giải trí và khay sạc điện thoại thông minh. Về động cơ, Audi Q4 nhiều khả năng sẽ được trang bị các loại máy xăng và diesel 4 xi-lanh thế hệ mới với dung tích 1,5 lít. Ngoài ra, Audi Q4 còn có cả phiên bản nâng cấp của động cơ xăng và diesel 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít. Mạnh nhất là động cơ xăng 5 xi-lanh, dung tích 2,5 lít hoàn toàn mới, tạo ra công suất tối đa 400 mã lực dành cho Audi RS Q4. Chưa hết, trong tương lai, Mẫu SUV hạng sang Audi Q4 mới còn được hãng xe Đức trang bị cả phiên bản e-tron với hệ thống plug-in hybrid. Dự kiến, Audi Q4 e-tron có thể hoàn thành quãng đường 50 km bằng điện. Theo xác nhận của hãng xe sang Audi, Q4 sẽ bắt đầu được sản xuất tại nhà máy ở Hungary, vào năm sau. Giá xe Audi Q4 dự kiến sẽ khởi điểm từ khoảng 28.000 Bảng (khoảng 832,6 triệu đồng). Nó được xem là đối thủ "cùng mâm" với Range Rover Evoque mới. Video: Soi chi tiết mẫu xe SUV hạng sang Audi Q4 mới.

