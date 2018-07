Xe Porsche 911 đời 1990 có giá tới hơn 40 tỷ đồng

Sau hơn 4 năm phát triển và nhiều tháng sau khi công bố, bản độ đầu tiên của chiếc xe Porsche 911 đời 1990 đã được hoàn thành. Đây là sản phẩm của hãng độ Singer Vehicle Design (SVD) hợp tác cùng Williams Advanced Engineering. Nằm trong dự án có tên gọi DLS (Dynamics and Lightweight Study), bản độ này được mệnh danh là chiếc 911 với động cơ làm mát bằng không khí tiên tiến và hoàn hảo nhất thế giới, bên trong một cơ thể đậm chất hoài cổ. Dự án DLS đã khởi nguồn từ yêu cầu của Scott Blattner, một khách hàng thân thiết của Singer. Ông từng sở hữu 3 chiếc 911 khác nhau gồm 2 chiếc coupe và 1 chiếc Targa. Scott mong muốn một chiếc xe mạnh mẽ và hoàn hảo hơn nữa. Chính vì vậy, Singer đã chiều lòng khách hàng và hợp tác với Williams Advanced Engineering của đội đua Williams F1 để biến chiếc 911 thế hệ 930 thành siêu xe triệu đô. Dù vẫn giữ lại tổng thể mang tính biểu tượng của dòng 911 nhưng bản độ DLS khác biệt rất nhiều so với chiếc 911 930 nguyên bản. Đầu và đuôi xe lấy cảm hứng từ thế hệ đầu 911 901, các vòm bánh xe mở rộng, ngoài ra các khe hút gió nằm rải rác trên thân xe đảm bảo tính khí động học . Dựa vào kinh nghiệm thiết kế xe đua công thức 1, Williams đã ứng dụng công nghệ giả lập khí động học trên máy tính CFD trong quá trình thiết kế lại thân xe. Những cánh gió nhỏ nằm gần vòm bánh xe và tích hợp lên kính chắn gió sau giúp bản độ Porsche 911 DLS vẫn giữ được nét đặc trưng của các dòng 911 cổ điển, nhưng đạt hiệu năng khí động không thua kém những dòng xe thể thao hiện đại. Hệ thống phanh của chiếc xe cũng được thay đổi với phanh đĩa gốm-carbon Brembo tương tự như trên siêu xe Bugatti Chiron. Không những thế, chiếc xe có tuổi đời gần 30 năm còn được trang bị công nghệ ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD và cân bằng điện tử ESP, hệ thống kiểm soát lực kéo có thể điều chỉnh chế độ. Ngoài ra, Hệ thống treo được tinh chỉnh lại cho cảm giác lái ấn tượng và ổn định hơn. Bộ mâm BBS lòng sâu của DLS sở hữu thiết kế như mâm Fuchs từng được Porsche trang bị cho những chiếc 911 cổ, nhưng sử dụng ốc bắt trung tâm như xe đua và được làm từ magie rèn siêu nhẹ, cùng với bộ lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 chuyên dành cho siêu xe. Bên trong nội thất, hãng độ SVD vẫn giữ lại thiết kế bảng táp-lô từ 911 930, còn lại mọi chi tiết khác đều được làm mới và đảm bảo các tiêu chí về tính thẩm mỹ và giảm tối đa khối lượng. Vật liệu sợi carbon phủ khắp cabin, từ bảng taplo trung tâm, vô-lăng Momo hoài cổ, đến các chi tiết ốp nội thất và cả trụ cần số. Mẫu xế độ này còn được trang bị ghế đua Recaro bọc da cao cấp màu vàng. Phần hấp dẫn nhất của chiếc xe nằm ở "trái tim", đây được cho là khối động cơ làm mát bằng không khí lớn nhất từng được chế tạo. Đội ngũ Williams Advenced Engineering với sự cố vấn của kỹ sư Porsche nổi tiếng Hans Mezger đã chế tạo lại động cơ của chiếc 911 đời 1990. Khối động cơ nguyên bản với 6 xi-lanh nằm ngang, được tăng dung tích từ 3,6 lít lên 4,0 lít, sử dụng hệ thống xú-páp kép DOHC, hệ thống bôi trơn cùng nhiên liệu được thiết kế lại hoàn toàn. Các van được làm từ titan, và nhiều chi tiết khác trong động cơ cũng được làm từ magie. Điều này giúp chiếc xe đạt công suất ấn tượng 493 mã lực, hơn gấp đôi so với 243 mã lực trên động cơ nguyên bản.Singer Vehicle Design dự định tạo ra 75 bản độ của chiếc 911, mỗi chiếc trị giá 1,8 triệu USD. Theo Rob Dickinson, nhà thiết kế của Singer Vehicle Design, bản độ DLS sẽ là một chiếc xe rất có giá trị trong tương lai: "Tôi cho rằng 75 chiếc xe độ sẽ tạo dấu ấn lịch sử trong những năm tới, với việc tập hợp những chiếc xe mang tính biểu tượng và ngân sách lớn như vậy sẽ không xảy ra lần nữa" .

