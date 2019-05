Xe ôtô để ngoài trời nắng nóng có hại như thế nào?

Các bạn có biết, nếu để xe ôtô ngoài nắng nóng trên 1 giờ đồng hồ, nhiệt độ bên trong chiếc xe có thể đạt từ 50 đến 80 độ C. Với nhiệt độ 70 độ C, chúng ta có thể làm được nhiều thứ từ chiên trứng, hâm cơm đến sấy tóc. Tuy nhiên, nhiệt độ này cũng có thể gây phỏng da và sốc nhiệt cho con người, làm chảy đồ nhựa, hỏng hóa chất và làm nổ các bình cứu hỏa trên xe. Nếu xe thường xuyên đậu ngoài trời nắng mà không dùng tấm chắn nắng hay đậu dưới bóng râm thì nước sơn xe chắc chắn bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiệt độ cao sẽ khiến cho lớp sơn nhanh bạc hơn bình thường. Đặc biệt sơn xe càng tối màu thì càng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Chịu tác động của nhiệt độ cao trong thời gian quá lâu có thể khiến các vật dụng dạng nén khí bị nổ. Quen thuộc nhất là các lon nước ngọt có ga, bình chữa cháy, bật lửa. Ngoài ra, thực tế cho thấy các chai nước đựng trong lọ thủy tinh, nhựa trong cũng tiềm tàng nguy cơ gây cháy xe cao. Nhiều người có thói quen để mỹ phẩm, thuốc men, thậm chí cả bật lửa và thuốc lá trong xe mà không biết rằng dưới tác động của ánh sáng mặt trời và nhiệt độ cao, tính chất của chúng sẽ thay đổi. Đặc biệt là các viên nhộng có lớp bọc nhựa hoặc hoặc hóa mỹ phẩm dạng chất lỏng sẽ dễ hỏng hơn những loại khác, bật lửa và nước có ga cũng có thể gây cháy nổ. Do đó, ngoài bộ sơ cấp cứu đơn giản để trên xe ôtô ra thì không nên cất hóa mỹ phẩm khác trong xe. Bộ sơ cấp cứu cũng nên được bọc trong một hộp chống nhiệt an toàn. Các loại thuốc mang theo xe nên là dạng nén hoặc khô để giảm bớt những tác động gây ra bởi nhiệt. Chịu sự tác động của cả ánh sáng mặt trời lẫn nhiệt độ bốc lên từ mặt đường nhựa, vỏ xe sẽ dễ hỏng hơn bình thường khi thường xuyên để ngoài nắng nóng. Khi phải đậu dài ngày dưới ánh sáng và nhiệt độ cao, lốp có thể bị sấy khô, mất đi độ đàn hồi phù hợp và có thể phát nổ. Nhiệt độ cao cũng khiến cho những cục pin sạc dự phòng, pin trong điện thoại nhanh lão hóa hơn thông thường thậm chí còn có thể gay cháy nổ nếu là pin không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, ắc quy cũng sẽ nhanh hỏng hơn nếu như chiếc xe bị phơi nắng trong thời gian quá dài. Nó sẽ nhanh hết điện hơn bình thường và khiến cho việc khởi động xe khó khăn. Nghiên cứu đến từ hai trường đại học Mỹ là Arizona State University và University of California at San Diego School of Medicine cho thấy nhiệt độ tăng cao từ những chiếc xe hơi đỗ ngoài nắng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, thậm chí gây tử vong. Nghiên cứu của hai trường đại học này tập trung vào những tác hại với trẻ dưới 2 tuổi - đối tượng dễ bị "bỏ quên" trên xe nhất. Video: Những điều tuyệt đối kiêng kỵ khi ôtô dưới trời nắng nóng.

Các bạn có biết, nếu để xe ôtô ngoài nắng nóng trên 1 giờ đồng hồ, nhiệt độ bên trong chiếc xe có thể đạt từ 50 đến 80 độ C. Với nhiệt độ 70 độ C, chúng ta có thể làm được nhiều thứ từ chiên trứng, hâm cơm đến sấy tóc. Tuy nhiên, nhiệt độ này cũng có thể gây phỏng da và sốc nhiệt cho con người, làm chảy đồ nhựa, hỏng hóa chất và làm nổ các bình cứu hỏa trên xe. Nếu xe thường xuyên đậu ngoài trời nắng mà không dùng tấm chắn nắng hay đậu dưới bóng râm thì nước sơn xe chắc chắn bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiệt độ cao sẽ khiến cho lớp sơn nhanh bạc hơn bình thường. Đặc biệt sơn xe càng tối màu thì càng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Chịu tác động của nhiệt độ cao trong thời gian quá lâu có thể khiến các vật dụng dạng nén khí bị nổ. Quen thuộc nhất là các lon nước ngọt có ga, bình chữa cháy, bật lửa. Ngoài ra, thực tế cho thấy các chai nước đựng trong lọ thủy tinh, nhựa trong cũng tiềm tàng nguy cơ gây cháy xe cao. Nhiều người có thói quen để mỹ phẩm, thuốc men, thậm chí cả bật lửa và thuốc lá trong xe mà không biết rằng dưới tác động của ánh sáng mặt trời và nhiệt độ cao, tính chất của chúng sẽ thay đổi. Đặc biệt là các viên nhộng có lớp bọc nhựa hoặc hoặc hóa mỹ phẩm dạng chất lỏng sẽ dễ hỏng hơn những loại khác, bật lửa và nước có ga cũng có thể gây cháy nổ. Do đó, ngoài bộ sơ cấp cứu đơn giản để trên xe ôtô ra thì không nên cất hóa mỹ phẩm khác trong xe. Bộ sơ cấp cứu cũng nên được bọc trong một hộp chống nhiệt an toàn. Các loại thuốc mang theo xe nên là dạng nén hoặc khô để giảm bớt những tác động gây ra bởi nhiệt. Chịu sự tác động của cả ánh sáng mặt trời lẫn nhiệt độ bốc lên từ mặt đường nhựa, vỏ xe sẽ dễ hỏng hơn bình thường khi thường xuyên để ngoài nắng nóng. Khi phải đậu dài ngày dưới ánh sáng và nhiệt độ cao, lốp có thể bị sấy khô, mất đi độ đàn hồi phù hợp và có thể phát nổ. Nhiệt độ cao cũng khiến cho những cục pin sạc dự phòng, pin trong điện thoại nhanh lão hóa hơn thông thường thậm chí còn có thể gay cháy nổ nếu là pin không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, ắc quy cũng sẽ nhanh hỏng hơn nếu như chiếc xe bị phơi nắng trong thời gian quá dài. Nó sẽ nhanh hết điện hơn bình thường và khiến cho việc khởi động xe khó khăn. Nghiên cứu đến từ hai trường đại học Mỹ là Arizona State University và University of California at San Diego School of Medicine cho thấy nhiệt độ tăng cao từ những chiếc xe hơi đỗ ngoài nắng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, thậm chí gây tử vong. Nghiên cứu của hai trường đại học này tập trung vào những tác hại với trẻ dưới 2 tuổi - đối tượng dễ bị "bỏ quên" trên xe nhất. Video: Những điều tuyệt đối kiêng kỵ khi ôtô dưới trời nắng nóng.