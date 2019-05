“Xế nổ” Versys X300 giảm giá 41 triệu ở VN

Phiên bản của mẫu xe đường trường tầm trung Kawasaki Versys X300 mới được đem về Việt Nam vào hồi đầu năm 2018. Đây là mẫu xe thứ 3 của Kawasaki trong tầm 300 cc, sau mẫu sportbike Ninja 300 và naked-bike Z300 và nhận được sự đón nhận khá tốt từ những tay lái mới. Hiện trong phân khúc xe phân khối lớn từ 400cc trở xuống, khách hàng vẫn còn có rất ít sự lựa chọn với dòng xe adventure và Versys X300 được Kawasaki tạo ra nhằm "đón đầu" trước tại phân khúc đầy tiềm năng này. Giống như các dòng xe hiện tại của hãng, Versys X300 sở hữu thiết kế đầy sắc sảo và khác biệt so với các mẫu xe khác thuộc dòng Versys. So với những phiên bản khác trong dòng Versys, mẫu xe môtô Kawasaki Versys X300 sở hữu thiết kế trông gọn nhẹ hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha đơn cùng với kính chắn gió được đặt cao và bộ khung dạng xương đòn mới. Giống như mọi chiếc adventure khác, Versys X 300 có ghi-đông cao đầy thoải mái. Bảng đồng hồ của Kawasaki Versys X300 sở hữu thiết kế khác biệt so với Ninja 300 hay Z300, nhưng có các chức năng tương tự, công với khả năng đo mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình. Đặc biệt, xe được tích hợp sẵn ổ điện để sạc các thiết bị cá nhân như điện thoại hay bộ định vị GPS. Sở hữu bình xăng lớn, Kawasaki Versys X300 có thể đi được trung bình tới gần 390 km với mỗi một lần đổ đầy bình. Dù là một mẫu xe adventure nhưng chiều cao yên của xe chỉ là 800mm. Cùng với trọng lượng khoảng 170 kg, chiếc xe sẽ dễ dàng điều khiển hơn với những người có chiều cao khiêm tốn hoặc mới làm quen với xe phân khối lớn. Là một mẫu xe được thiết kế để sử dụng trên nhiều địa hình, phuộc trước của Versys-X300 có khoảng hành trình lớn cùng đường kính 41 mm. Hệ thống phanh với heo Nissin 2 piston được thừa hưởng từ Z300 hay Ninja 300, trong khi bánh trước của xe hoàn toàn khác biệt với vành nan 19 inch và lốp 100/90/19. Versys-X 300 được trang bị động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng DOHC, làm mát bằng chất lỏng với dung tích 296 cc và có hỗ trợ côn chống khóa bánh khi dồn số gấp (slipper clutch). Động cơ đạt công suất tối đa 39 mã lực và mô-men xoắn cực đại 24 Nm. Ngoài ra, xe còn sở hữu một số tiện ích như cổng sạc USB để sạc thiết bị phục vụ hành trình hoặc smartphone. Tại Việt Nam, Kawasaki Versys được bán với 2 phiên bản là Urban (đô thị) và Adventure (địa hình). Trong đó, bản Urban sẽ có chân chống đứng, bảo vệ tay lái và thùng chứa đồ dung tích 30 lít. Phiên bản "full option" Adventure sẽ có thêm bộ khung bảo vệ động cơ, đèn LED chiếu sáng tăng cường, hai thùng chứa đồ ở hai hông với dung tích mỗi thùng 17 lít. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Kawasaki Versys X300 khi mới ra mắt được bán ra ở mức 169 triệu đồng cho phiên bản X300 Touring Full Option. Tuy nhiên trong tháng 5/2019 này, nó đã được Kawasaki tại Việt Nam "đại hạ giá" tới 41 triệu và chỉ còn 128 triệu đồng. Video: Chi tiết Kawasaki Versys X300 tại Việt Nam.

