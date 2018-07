"Xế nổ" KTM 950 SMR 2005 độ siêu chất của dân chơi Mỹ

Nhắc đến lò độ Hazan Motorworks tại Mỹ là nói về những mẫu xe với nhiều đường cong, màu sơn bóng loáng và sự đối xứng hài hòa. Những mẫu xe trước đó đều được chế tạo riêng cho các nhà sưu tầm hay bảo tàng. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là mẫu xe môtô địa hình KTM dành riêng cho ông chủ Max Hazan sẽ mang phong cách như thế nào. Mẫu KTM này chính là câu trả lời. Nó khác xa các mẫu xe KTM trước đó là chiếc 520 siêu nạp, hiện nằm ở bảo tàng Haas Motorcycle tại Dallas. “Tôi luôn muốn chế tạo một chiếc supermoto và động cơ KTM LC8 là nền tảng tuyệt vời. Xylanh bố trí chữ V, khác biệt rõ với loại L phổ biến ngoài kia”, Max nói. “Vì nó dùng kiểu bôi trơn cácte khô nên tôi có thể biến loại 1.000 cc này mang cảm giác như chỉ 450 cc cho đến khi vặn mạnh tay ga”, Max mô tả. Chiếc xe mà Max chọn là mẫu 950 SMR được anh độ lại trong thời gian rảnh giữa các dự án. Do đó, anh ấy không thể biết mình đã bỏ bao nhiêu thời gian cho nó. Mẫu xe KTM 950 SMR 2005 là một chiếc xe cao, phù hợp thể trạng to lớn của Max với mâm 17 inch và khối lượng 191 kg. Hiệu suất cao và sự thú vị khi lái được nhiều người ưa thích. “Nó là mẫu KTM xấu nhất dùng động cơ LC8. Xe nguyên bản dùng chế hòa khí khá đơn giản”, Max kể. Mẫu xe KTM 950 độ này không quá cầu kì với thân xe đơn giản cùng 2 màu xám trắng pha trộn. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại mọi chi tiết trên xe rất phức tạp và mất nhiều công sức. Từ bánh xe, Max chọn bộ vành Marchesini 10 chấu bọc lốp siêu mềm mang phong cách tốc độ. Linh kiện này lấy từ chiếc CBR1000 sau đó được gia công lại phần mayơ để phù hợp với bộ gắp và phuộc của KTM. Gắp và sườn giữ nguyên nhưng các pát gắn phuộc được thay đổi vị trí giúp phần đuôi cao hơn 2,5 inch. Các chi tiết khác đều được chỉnh sửa hoặc chế tạo mới hoàn toàn. Bình xăng lớn đặc trưng của dòng supermoto được thay mới với dung tích 10 lít đặt ở khung phụ phía sau. Két nước nguyên bản của chiếc xe KTM đã được thay mới kết hợp với các cánh tản nhiệt giúp xe hoạt động hiệu quả. Cácte nhớt nguyên bản nằm phía trước được Max dời lên vị trí ban đầu của bình xăng. Anh cũng làm mới nó bằng nhôm với dung tích lớn hơn trước. Phần thân làm bằng hợp kim nhôm 6061. “Dù thiết kế đơn giản nhưng tôi phải thử đến 5 lần để chọn hình dạng từng chi tiết phù hợp”, Max nói. Hệ thống xả là phần dễ chế tạo nhất, được làm bằng thép không rỉ và lon pô Akrapovic. Hầu hết mối hàn đều ẩn bên trong giúp mẫu xe đơn giản, gọn gàng. Các đoạn ống làm sườn đều dài như nhau. Bộ phuộc ban đầu của KTM được giữ lại, sau đó chỉnh sửa đôi chút như hạ thấp chiều dài, thay lò xo cứng và dầu giảm chấn mới. Yên xe phẳng, kéo dài cho phép người lái dễ dàng đổi tư thế ngồi theo từng loại đường. Phuộc trước dài giúp nó linh hoạt với những con đường hiểm trở. Bộ phanh Brembo trước sau nguyên bản của chiếc xe KTM vẫn còn hoạt động tốt trên xe cơ sở được Max giữ lại. Thật khó tin khi Max đã giảm bớt tới 45 kg từ chiếc xe KTM nguyên bản. “Khả năng phanh bằng động cơ rất lớn. Nó đạt 190 km/h ở số 6. Vẫn cần thêm bộ nồi chống trượt bánh sau khi dồn số. Nhưng cũng có thể không cần vì tôi đã dần quen điều này”, Max mô tả. Mọi thứ trên mẫu độ thể hiện nó dùng để đua nhưng tính hợp pháp vẫn đảm bảo. “Nó vẫn có đèn pha và xi nhan. Việc tháo lắp chỉ mất vài phút”, Max chia sẻ. Sau cùng, mẫu KTM rất cuốn hút và hoàn toàn khác biệt. Có thể Max sẽ tiến tới việc sản xuất bộ kit từ mẫu xe này để khách hàng tự do cá nhân hóa chiếc siêu môtô của họ. Giờ đây, dù là đường đất hiểm trở hay đô thị đông đúc, mẫu độ vẫn rất linh hoạt và nhanh chóng đáp ứng. Với khối động cơ LC8 1.000 cc, người lái có thể thay đổi cảm giác khi chạy nó ở trường đua vào cuối tuần. Video: Xế nổ KTM 950 SMR 2005 độ siêu chất của dân chơi Mỹ

Nhắc đến lò độ Hazan Motorworks tại Mỹ là nói về những mẫu xe với nhiều đường cong, màu sơn bóng loáng và sự đối xứng hài hòa. Những mẫu xe trước đó đều được chế tạo riêng cho các nhà sưu tầm hay bảo tàng. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là mẫu xe môtô địa hình KTM dành riêng cho ông chủ Max Hazan sẽ mang phong cách như thế nào. Mẫu KTM này chính là câu trả lời. Nó khác xa các mẫu xe KTM trước đó là chiếc 520 siêu nạp, hiện nằm ở bảo tàng Haas Motorcycle tại Dallas. “Tôi luôn muốn chế tạo một chiếc supermoto và động cơ KTM LC8 là nền tảng tuyệt vời. Xylanh bố trí chữ V, khác biệt rõ với loại L phổ biến ngoài kia”, Max nói. “Vì nó dùng kiểu bôi trơn cácte khô nên tôi có thể biến loại 1.000 cc này mang cảm giác như chỉ 450 cc cho đến khi vặn mạnh tay ga”, Max mô tả. Chiếc xe mà Max chọn là mẫu 950 SMR được anh độ lại trong thời gian rảnh giữa các dự án. Do đó, anh ấy không thể biết mình đã bỏ bao nhiêu thời gian cho nó. Mẫu xe KTM 950 SMR 2005 là một chiếc xe cao, phù hợp thể trạng to lớn của Max với mâm 17 inch và khối lượng 191 kg. Hiệu suất cao và sự thú vị khi lái được nhiều người ưa thích. “Nó là mẫu KTM xấu nhất dùng động cơ LC8. Xe nguyên bản dùng chế hòa khí khá đơn giản”, Max kể. Mẫu xe KTM 950 độ này không quá cầu kì với thân xe đơn giản cùng 2 màu xám trắng pha trộn. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại mọi chi tiết trên xe rất phức tạp và mất nhiều công sức. Từ bánh xe, Max chọn bộ vành Marchesini 10 chấu bọc lốp siêu mềm mang phong cách tốc độ. Linh kiện này lấy từ chiếc CBR1000 sau đó được gia công lại phần mayơ để phù hợp với bộ gắp và phuộc của KTM. Gắp và sườn giữ nguyên nhưng các pát gắn phuộc được thay đổi vị trí giúp phần đuôi cao hơn 2,5 inch. Các chi tiết khác đều được chỉnh sửa hoặc chế tạo mới hoàn toàn. Bình xăng lớn đặc trưng của dòng supermoto được thay mới với dung tích 10 lít đặt ở khung phụ phía sau. Két nước nguyên bản của chiếc xe KTM đã được thay mới kết hợp với các cánh tản nhiệt giúp xe hoạt động hiệu quả. Cácte nhớt nguyên bản nằm phía trước được Max dời lên vị trí ban đầu của bình xăng. Anh cũng làm mới nó bằng nhôm với dung tích lớn hơn trước. Phần thân làm bằng hợp kim nhôm 6061. “Dù thiết kế đơn giản nhưng tôi phải thử đến 5 lần để chọn hình dạng từng chi tiết phù hợp”, Max nói. Hệ thống xả là phần dễ chế tạo nhất, được làm bằng thép không rỉ và lon pô Akrapovic. Hầu hết mối hàn đều ẩn bên trong giúp mẫu xe đơn giản, gọn gàng. Các đoạn ống làm sườn đều dài như nhau. Bộ phuộc ban đầu của KTM được giữ lại, sau đó chỉnh sửa đôi chút như hạ thấp chiều dài, thay lò xo cứng và dầu giảm chấn mới. Yên xe phẳng, kéo dài cho phép người lái dễ dàng đổi tư thế ngồi theo từng loại đường. Phuộc trước dài giúp nó linh hoạt với những con đường hiểm trở. Bộ phanh Brembo trước sau nguyên bản của chiếc xe KTM vẫn còn hoạt động tốt trên xe cơ sở được Max giữ lại. Thật khó tin khi Max đã giảm bớt tới 45 kg từ chiếc xe KTM nguyên bản . “Khả năng phanh bằng động cơ rất lớn. Nó đạt 190 km/h ở số 6. Vẫn cần thêm bộ nồi chống trượt bánh sau khi dồn số. Nhưng cũng có thể không cần vì tôi đã dần quen điều này”, Max mô tả. Mọi thứ trên mẫu độ thể hiện nó dùng để đua nhưng tính hợp pháp vẫn đảm bảo. “Nó vẫn có đèn pha và xi nhan. Việc tháo lắp chỉ mất vài phút”, Max chia sẻ. Sau cùng, mẫu KTM rất cuốn hút và hoàn toàn khác biệt. Có thể Max sẽ tiến tới việc sản xuất bộ kit từ mẫu xe này để khách hàng tự do cá nhân hóa chiếc siêu môtô của họ. Giờ đây, dù là đường đất hiểm trở hay đô thị đông đúc, mẫu độ vẫn rất linh hoạt và nhanh chóng đáp ứng. Với khối động cơ LC8 1.000 cc, người lái có thể thay đổi cảm giác khi chạy nó ở trường đua vào cuối tuần. Video: Xế nổ KTM 950 SMR 2005 độ siêu chất của dân chơi Mỹ