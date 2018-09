"Xế nổ" Kawasaki Estrella 250 độ Bobber siêu ấn tượng

Chiếc xế nổ Kawasaki Estrella 250 mới đây đã được các thợ độ xe Đài Bắc, Đài Loan làm mới lại mang tên Max Ma lột xác hoàn toàn. Khá khó để nhận ra chiếc xe nguyên bản khi mà các tay độ này chỉ giữ lại cục máy cùng với ốp hông nguyên bản của chiếc xe. Bản độ Kawasaki Estrella 250 lựa chọn là dáng độ Bobber khá dị với điểm chủ đạo là bình xăng giọt nước, dè ngắn, yên solo cùng tay lái cao. Trên nền màu chủ đạo của chiếc xe là Crome bóng sáng thì những dải màu xanh dương được điểm xuyết một cách uyển chuyển, giữ lại được chút vẻ điệu đà của chiếc Estrella nguyên bản. Ở dàn đầu, bộ đèn pha nguyên bản to được thay thế bằng đèn pha nhỏ gọn hơn với chóa đèn vàng nổi bật. Tay lái của bản độ được thiết kế khá dị và không giống ai với dáng tay cao và ngắn, không hề có các nút bấm chức năng trên tay lái mà chỉ đơn giản với cặp tay nắm cổ điển cùng tay phanh và tay côn. Phía dưới, bình xăng dạng giọt nước gọn gàng được đặt ở vị trí trung tâm. Vành trước dạng nan hoa sử dụng đùm phanh cổ điển được giữ nguyên, sơn lại vành và mạ bóng đùm phanh khá bắt mắt. Đi kèm là lốp Firestone vân zic zac cổ điển được thêm vào làm chiếc xe trông hầm hố hơn. Phong cách độc đáo ở bản độ còn được thể hiện qua nhiều chi tiết như cặp xi nhan đặt gầm, pô nổ dạng quả chùy được sơn đen nhám từ cổ pô. Bộ điều khiển của chiếc xe được chuyển hoàn toàn xuống phía cốp hông với ổ khóa, chìa khóa được làm với đầu ngựa cực kì độc đáo. Yên xe thiết kế theo dạng yên solo sọc dọc độc đáo được may thủ công bằng da bò xịn. Dè sau của chiếc xe cũng được làm một cách nhỏ gọn hơn, khoe ra chiếc lốp sau cao to dạng cổ điển bắt mắt. Đèn hậu của xe cũng được đặt lệch những khác biệt so với các bản độ Bobber khác. Xưởng độ xe đến từ Đài Bắc mang tên Max Ma đã thực sự biến một chiếc xe cổ điển với dáng hình nhẹ nhàng thành một chiếc xe đầy trẻ trung, nghịch ngợm và phá cách dưới kiểu dáng Bobber. Bản độ Kawasaki Estrella 250 Bobber này chắc hẳn sẽ mang lại cho chủ nhân của nó cảm giác đầy tự tin khi lăn bánh trên đường phố. Mô tả video

