(Kiến Thức) - Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 6/2018 đạt 21.913 xe, giảm tới 5% so với tháng trước đó.

Tháng 6/2018, thông tin các mẫu xe ôtô nhập khẩu sẽ ồ ạt về Việt Nam có thể đã thúc đẩy tâm lý chờ đợi của khách hàng có nhu cầu mua xe, khiến doanh số toàn thị trường có dấu hiệu chững lại. Cụ thể, theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 6/2018 đạt 21.913 xe, giảm 5% so với tháng trước.

Doanh số xe xu lịch giảm nhẹ 1%, xe thương mại giảm 8% và xe chuyên dụng giảm 42%. Doanh số của xe lắp ráp trong nước đạt 19.194 xe, giảm 1% và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 2.719 xe, giảm 24% so với tháng trước.

Xe nhập khẩu khiến thị trường ôtô Việt giảm trong tháng 6/2018.

Bên cạnh đó, do thị trường ôtô nhập khẩu có nhiều bất trắc, khan hiếm xe nên tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 6/2018 giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, sự bất ổn của thị trường ôtô nhập khẩu cũng là cơ hội giúp thị trường ôtô lắp ráp tại Việt Nam tăng trưởng.

Tính đến hết tháng 6/2018, trong khi doanh số xe nhập khẩu giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái thì doanh số bán hàng của xe ôtô lắp ráp trong nước tăng 10%.

Tính riêng trong các thành viên VAMA, Toyota Việt Nam (TMV) vẫn dẫn đầu các thương hiệu với 4.268 xe bán được trong tháng 6/2018, giảm 10% so với tháng trước đó và giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sản phẩm bán ra thị trường của TMV chủ yếu vẫn là xe lắp ráp bởi xe nhập khẩu dự tính sẽ chỉ trở lại từ tháng 8/2018 tới đây.

Doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô Việt Nam tính đến hết tháng 6/2018 là 125.659 xe, giảm 6% so với cùng kì năm ngoái.

Đáng chú ý trong bảng tổng kết của tháng 6/2018, Vinamazda đã vươn lên vị trí số 2 với 2.681 xe, đẩy Thaco Truck xuống số 4 (bán 2.311 xe) so với tháng trước đó. Điều này cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của thương hiệu Mazda. Hiện Vinamazda cũng đang bán chủ yếu là các xe lắp trong nước.

Ở vị trí số 3, Thaco Kia bán được 2.354 xe, giảm 1% so với tháng trước đó nhưng đạt tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Vị trí số 5 là Honda Việt Nam với số xe bán được là 2.262 xe, tăng trưởng 128% so với cùng kỳ.