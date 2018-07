Xe môtô Trung Quốc "nhái" Honda CBR250RR giá chỉ 39 triệu

Mẫu xe Honda CBR250RR nhái tại Trung Quốc nhái thiết kế y hệt bản gốc của hãng xe đình đám Nhật Bản, nhưng với tên gọi khác là Feely Phantom 450. Dù đã cố tình copy thiết kế mẫu xe CBR250RR đang rất hot tại nhiều thị trường Châu Á hiện nay nhưng mẫu xe của Trung Quốc vẫn mang diện mạo khá thô kệch so với bản gốc. Về tổng thể thiết kế, có thể thấy từ ngoại hình cho đến dàn áo của mẫu xe môtô thể thao này đều được thiết kế với ý tưởng khá tương đồng với mẫu Honda CBR250RR, điểm khác biệt lớn nhất là xe sở hữu nhiều màu sắc khác nhau cùng tem mang nhãn hiệu xe Feely để khách hàng nhận biết. Nhìn ngang mẫu xe Trung Quốc chưa thực sự đẹp, vẫn còn gãy khúc không đồng đều, Tuy nhiên phần đầu của chiếc xe này lại gây sự ngạc nhiên lớn cho người đối diện khi nó sở hữu dàn đèn full led cùng dàn ốp nhựa được thiết kế mang đậm phong cách Honda CBR250RR mới. Bảng điều khiển trung tâm kết hợp giữa đồng hồ analog báo tốc độ tua máy và kỹ thuật số để hiển thị thông số vận tốc cũng như lượng xăn... mang thiết kế "hao hao" giống những chiếc xe môtô thể thao hiện nay, tuy nhiên nó lại mang màu sắc khá loè loẹt và thiếu sức sáng tạo. Ngoài ra, mẫu xe Feely Phantom 450 nhái Honda CBR250RR này còn được nhà sản xuất Trung Quốc trang bị hệ thống phanh đĩa đôi phía trước cùng đĩa đơn phía sau đi cùng hệ thống chống bó cứng phanh ABS đầy đủ. Dung tích bình xăng 14.5 lít và trọng lượng xe ở mức 156 kg. Xe sử dụng bộ lốp xe lớn hơn so với Honda CBR250RR, cụ thể lốp trước có kích thước 120/70-17 và sau 160/60-17 so với 110/70-17 và 140/70-17 của CBR250RR “hàng xịn”. Cùng với đó là trang bị phuộc Upside down phía trước, cùng phuộc đơn monoshock phía sau. Chiếc Feely Phantom 450 này được trang bị khối động cơ SOHC, xilanh đôi, dung tích 450cc, sản sinh công suất tối đa 30 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 33.5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Hộp số 6 cấp. Nó khác biệt khá nhiều so với với động cơ 250cc trên Honda CBR250RR sản sinh công suất 38 mã lực. Dù được trang bị động cơ dung tích gần gấp đôi Honda CBR250RR nhưng công suất của mẫu xe môtô Feely Phantom 450 này vẫn thấp hơn (30 so với 38 mã lực trên Honda CBR250RR hàng xịn của Nhật Bản). Đáng chú ý, mức giá của mẫu xe Honda CBR250RR "nhái" được ản xuất tại Trung Quốc này được rao bán chỉ ở mức 39 triệu đồng, mức giá sốc mà không sốc khi mang thương hiệu của Trung Quốc. Video: Chi tiết xe môtô Trung Quốc "nhái" Honda CBR250RR.

