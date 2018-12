Xe môtô siêu rẻ Honda X-Blade ABS giá chỉ 28,7 triệu đồng

Thương hiệu xe máy Honda tại Ấn Độ vừa chính thức tung ra thị trường mẫu xe côn tay mới X-Blade với trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. So với bản tiêu chuẩn, phiên bản Honda X-Blade ABS mới ngoài hệ thống phanh an toàn còn được bổ sung một số trang bị như ốp gầm máy, ốp che phuộc và tem dán vành. Về tổng thể, mẫu naked-bike X-Blade mới không thay đổi nhiều - nó vẫn được hãng Honda thiết kế hướng đến các khách hàng trẻ tuổi, xe có dáng hơi chồm ra trước tạo nét thể thao. Xe được tạo nên từ nhiều chi tiết được thiết kế liền mạch với kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 2.041mm x 783mm x 1.067mm. Ở phần đầu chiếc xe môtô giá rẻ Honda X-Blade này, cả hệ thống đèn pha và đèn hậu đều có dạng LED hiện đại. Riêng phần đầu còn được tạo hình như bộ mặt của một robot trong phim khoa học viễn tưởng - khá giống thiết kế được áp dụng cho "người anh em" Honda Sonic 150R, CB150R Streetfire hay MSX125 hiện tại. Xe sử dụng bảng đồng hồ full LCD được "bê nguyên" từ chiếc sportbike Honda CB150R sang, và có cả chế độ báo tới thời kỳ bảo dưỡng. Một số tính năng nổi bật khác của Honda X-Blade 160 gồm ống xả 2 buồng, đèn cảnh báo (hazard) và bộ xích với gioăng đặc biệt giữa các mắt, khiến tuổi thọ tăng lên gấp 1,6 lần so với xích thường. X-Blade sử dụng hệ thống treo gồm phuộc ống lồng ở trước và giảm xóc lò xo trụ đơn phía sau. Cùng với đó là bộ mâm 5 cánh xoắn với thiết kế thể thao, đều có đường kính 17 inch và sử dụng lốp không săm của hãng MRF. Lốp trước có bản rộng 80mm, trong khi lốp sau rộng tới 130mm. Trên phiên bản nâng cấp này, Honda X-Blade phiên bản 2108 sẽ được trang bị phanh đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Mẫu xe này cũng được định vị nằm giữa hai mẫu CB Unicorn 160 và CB Hornet 160. Cung cấp sức mạnh cho Honda X-Blade sẽ là khối động cơ SOHC xi-lanh đơn 2 van làm mát bằng không khí, có dung tích 162,71cc. Động cơ này đem tới công suất 13,93 mã lực tại 8.500rpm và mô-men xoắn 13,9Nm. Nó được đi kèm với hộp số côn tay 5 cấp và treo trên bộ khung thép ống có cấu trức kim cương.Giá xe Honda X-Blade mới với trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS sẽ được bán ra từ 87.776 Rupee (tương đương 28,7 triệu đồng), phiên bản tiêu chuẩn không có ABS sẽ có giá thấp hơn, ở mức 79.768 Rupee (tương đương 26 triệu đồng) và được bán ra từ tháng 12/2018 này. Dự kiến Honda X-Blade 2018 mới sẽ có 5 phiên bản màu gồm xanh dương sần, xanh lá cây sần, bạc sần, đen bóng và đỏ bóng. Tại thị trường Ấn Độ, Honda X-Blade mới hiện đang cạnh tranh với các đối thủ như Suzuki Gixxer và Hero Xtreme 200R. Video: Ra mắt xe môtô siêu rẻ Honda X-Blade ABS mới.

