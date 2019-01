Xe môtô giá rẻ Royal Enfield Classic 500 độ chất ở Sài Gòn

Royal Enfield được xem là hãng xe môtô lâu đời nhất Thế giới, khi đã trên dây chuyền từ năm 1948 tới nay. Mới đây, một người đam mê dòng xe Royal Enfield tại Việt Nam đã độ lại chiếc Classic 500 theo phong cách Brat với tông màu quân đội chất đến từng chi tiết. Theo nhiều người chơi xe, nhờ sở hữu ngoại hình đậm chất cổ điển và cứng cáp, Royal Enfield Classic 500 đã trở thành “nguyên liệu” lý tưởng để các tín đồ đam mê xe độ chế theo cá tính và phong cách mình yêu thích như: Cafe Racer, Scrambler, Tracker, Brat, Bobber v.v… Về ngoại hình, chiếc Royal Enfield Classic 500 này không được thay đỏi két cấu quá nhiều, chủ yếu là nâng cấp màu mới và một số phụ kiện. Cụ thể, toàn thân xe đã được chủ nhân phủ màu sơn xanh quân đôi cực chất. Bên cạnh đó, các chi tiết từ bộ vành cho đến ốp lốc máy và hệ thống ống xả... cũng được sơn màu đen tĩnh điện - theo chủ nhân của chiếc xe, các chi tiết này mang lại nét cứng cáp rất riêng cho Classic 500. Đồng hồ của xe cũng đã được thay mới mang phong cách của chiếc Ducati Scrambler đình đám, tay lái cũng được làm mới với màu sơn đen. Các chi tiết như nút bấm hay khoá điện... không thay đổi so với nguyên bản. Chi tiết mang lại điểm nhấn cho tổng thể xe là bộ yên da màu nâu được may thủ công. Phần đuôi xe hầu như đã được thay đổi hoàn toàn, tạo dáng thon gọn và cá tính hơn so với nguyên bản của nhà sản xuất. Bộ ống xả kép được độ chế lại từ mẫu Honda Rebel cũ. Đầu đèn cũng đã được thay thế bằng bộ đèn gương cầu kết hợp rất ấn tượng, xi nhan thay mới dạng led, ốp kim loại dạng lưới được ốp khéo léo 2 bên hông xe. Đi kèm theo đó là bộ lốp gai lớn chuyên trị địa hình on và offroad. Chiếc xe được trang bị khối động cơ 500 phân khối làm mát bằng gió, phun xăng điện tử và có công suất lên đến 27,2 mã lực, với mômen xoắn cực đại 41,3 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 5 cấp. Mặc dù công suất 27,22 mã lực nhưng theo đánh giá của nhiều người, xe không được mạnh mẽ như các đối thủ cùng phân phúc. Royal Enfield Classic 500 được phân phối chính hãng tại Việt Nam và có rất nhiều màu sắc để các khách hàng lựa chọn bao gồm: Đen/Black – Nâu vàng/Tan – Bạc/Silver – Xanh dương/Squadron Blue, các bản màu này có giá 120 triệu đồng. Phiên bản Chrome cao hơn 7 triệu đồng với 3 màu Chrome gồm: Chrome xám – Chrome Đen và Chrome xanh rêu. Chủ nhân ben cạnh tác phẩm Royal Enfield Classic 500 độ Brat quân đội của mình. Được biết, với những chi tiết độ đơn giản nhưng cá tính này không quá đắt tiền so với nhiều chiếc xe độ đồ chơi hàng hiệu khác - nhưng nó vẫn mạnh mẽ và mang đậm phong cách "xe chơi" của thương hiệu môtô phân khối lớn cổ điển đến từ nước Anh. Video: Chi tiết Royal Enfield Classic 500 (Nguồn: VTV9).

