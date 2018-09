Xe Mazda CX-3 mới sẽ "lột xác" để đấu Honda HR-V

Hãng xe Mazda Nhật Bản hiện đang phát triển và sắp công bố thế hệ tiếp theo của chiếc crossover CX-3. Theo trang Go Auto, Mazda CX-3 2020 thế hệ mới sẽ trình làng với sự lột xác toàn diện từ hệ thống khung gầm đến trang bị động cơ SkyActiv-X. Để cạnh tranh với các đối thủ đồng hương như Honda C-HR hay mẫu xe mới nổi của nhà sản xuất Hàn Quốc là Hyundai Kona mới. Thế hệ kế tiếp của CX-3 sẽ sử dụng khung gầm của "người anh em" Mazda3. Kích cỡ xe nhờ đó cũng sẽ được cải thiện đáng kể, nhằm tăng tính thực dụng của chiếc crossover này. Đáng chú ý, hệ thống khung gầm này của xe còn được tích hợp hệ thống treo trục xoắn phía sau hoàn toàn mới. Cũng theo chuyên trang Go Auto cho biết, thể tích khoang hành lý của mẫu crossover CX-3 thế hệ mới này sẽ tăng lên đáng kể so với con số 264 lít trên thế hệ hiện tại đang bán ra, nhằm mang tính thực dụng hơn. Hãng xe ôtô Mazda cũng sẽ thay đổi thiết kế bên trong ca-bin bao gồm: các ghế ngồi, bảng táp-lô và các nút bấm. Sự điều chỉnh này mang đến cho CX-3 không gian nội thất thoáng đãng hơn. Khả năng cách âm của nội thất Mazda CX-3 hoàn toàn mới cũng được cải thiện. Cùng với việc tặng diện tích bên trong xe, các công nghệ mới hiện đại hơn cũng được nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản - Mazda áp dụng trên CX-3 mới. Bên cạnh đó, thế hệ thứ hai của mẫu Mazda CX-3 2020 cũng được trang bị động cơ SkyActiv-X đánh lửa không cần bugi giúp tối ưu khả năng vận hành và tiết kiệm đến 30% lượng nhiên liệu so với phiên bản hiện tại. Động cơ sẽ ra mắt đầu tiên trên Mazda3 mới, có thể sản sinh công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Sức mạnh truyền tới các bánh xe thông qua hộp số sàn 6 cấp và bộ chuyển đổi mô-men xoắn tự động. Theo kế hoạch, mẫu xe Mazda CX-3 thế hệ thứ hai theo dự tính sẽ được trình làng vào đầu năm 2020, sau khi ra mắt chiếc Mazda3 mới. Như vậy sau khi tung ra thị trường, Mazda CX-3 2020 mới này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với Honda C-HR và Hyundai Kona. Video: Mazda CX-3 mới sẽ lột xác để đấu Honda HR-V.

Hãng xe Mazda Nhật Bản hiện đang phát triển và sắp công bố thế hệ tiếp theo của chiếc crossover CX-3. Theo trang Go Auto, Mazda CX-3 2020 thế hệ mới sẽ trình làng với sự lột xác toàn diện từ hệ thống khung gầm đến trang bị động cơ SkyActiv-X. Để cạnh tranh với các đối thủ đồng hương như Honda C-HR hay mẫu xe mới nổi của nhà sản xuất Hàn Quốc là Hyundai Kona mới. Thế hệ kế tiếp của CX-3 sẽ sử dụng khung gầm của "người anh em" Mazda3. Kích cỡ xe nhờ đó cũng sẽ được cải thiện đáng kể, nhằm tăng tính thực dụng của chiếc crossover này. Đáng chú ý, hệ thống khung gầm này của xe còn được tích hợp hệ thống treo trục xoắn phía sau hoàn toàn mới. Cũng theo chuyên trang Go Auto cho biết, thể tích khoang hành lý của mẫu crossover CX-3 thế hệ mới này sẽ tăng lên đáng kể so với con số 264 lít trên thế hệ hiện tại đang bán ra, nhằm mang tính thực dụng hơn. Hãng xe ôtô Mazda cũng sẽ thay đổi thiết kế bên trong ca-bin bao gồm: các ghế ngồi, bảng táp-lô và các nút bấm. Sự điều chỉnh này mang đến cho CX-3 không gian nội thất thoáng đãng hơn. Khả năng cách âm của nội thất Mazda CX-3 hoàn toàn mới cũng được cải thiện. Cùng với việc tặng diện tích bên trong xe, các công nghệ mới hiện đại hơn cũng được nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản - Mazda áp dụng trên CX-3 mới. Bên cạnh đó, thế hệ thứ hai của mẫu Mazda CX-3 2020 cũng được trang bị động cơ SkyActiv-X đánh lửa không cần bugi giúp tối ưu khả năng vận hành và tiết kiệm đến 30% lượng nhiên liệu so với phiên bản hiện tại. Động cơ sẽ ra mắt đầu tiên trên Mazda3 mới, có thể sản sinh công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Sức mạnh truyền tới các bánh xe thông qua hộp số sàn 6 cấp và bộ chuyển đổi mô-men xoắn tự động. Theo kế hoạch, mẫu xe Mazda CX-3 thế hệ thứ hai theo dự tính sẽ được trình làng vào đầu năm 2020, sau khi ra mắt chiếc Mazda3 mới. Như vậy sau khi tung ra thị trường, Mazda CX-3 2020 mới này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với Honda C-HR và Hyundai Kona. Video: Mazda CX-3 mới sẽ lột xác để đấu Honda HR-V.