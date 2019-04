Xe máy Yamaha Finn mới giá từ 25 triệu “đấu” Honda Wave

Tại các quốc gia Đông Nam Á, phân khúc xe số phổ thông hiện vẫn có doanh số rất cao bởi các ưu điểm như giá rẻ, chi phi sử dụng thấp và độ linh hoạt cao. Hướng tới đối thủ có thị phần lớn nhất trong phân khúc này là Honda Wave 110, mẫu xe máy Yamaha Finn 115 mới lại có thiết kế mang phong cách trẻ trung hơn. Lấy cảm hứng từ các dòng xe thể thao của Yamaha dành cho giới trẻ, Yamaha Finn 115 mới sở hữu thiết kế hài hòa, sắc sảo và đẹp mắt. Xe có chiều dài 1.940mm, rộng 710mm và cao 1.095mm. Chiều cao yên chỉ 775mm cũng khiến chiếc xe thân thiện hơn với khổ người châu Á. Phần đầu của xe với đèn pha dạng halogen được bố trí phía trên tay lái, đèn xinhan và định vị được bố trí ở mặt nạ. Nhìn toàn bộ đầu xe Yamaha Finn 115 phải nói rằng khá giống với mẫu Honda Future mới tại Việt Nam hay còn có tên Wave 125 tại hị trường Thái Lan. Là một mẫu xe số phổ thông nên các trang bị tiện nghi của Yamâh Finn 115 sẽ chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Chiếc xe sở hữu bảng đồng hồ chạy cơ hoàn toàn, ổ khóa từ 2 nấc, hộp chứa đồ dưới yên dung tích 9,7 lít cùng một hộc chứa đồ nhỏ nằm ở phía sau yếm trước. Đuôi xe có thiết kế khá vuông vắn và góc cạnh. Cụm đèn hậu gồm đèn phanh tích hợp đèn xinhan, mặt đèn cũng khá giống với Future thế hệ cũ, chỉ có điều sắc sảo hơn. Các chi tiết khác như tay xách, pad biển số cùng dàn tem cũng được làm mới hơn so với thế hệ trước. Về mặt trang bị an toàn, hệ thống treo của Yamaha Finn 115 mới sẽ bao gồm phuộc ống lồng ở trước và giảm xóc đôi dạng lò xo trụ phía sau. Xe sử dụng vành đúc 17 inch khá thể thao, đi kèm phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau. Động cơ của xe là loại xylanh đơn, dung tích 115cc, làm mát bằng gió, đi kèm là hệ thống phun xăng điện tử FI giúp tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên điểm đặc biệt của Finn 115 đó là chiếc xe có thể sử dụng cả xăng bình thường lẫn xăng pha ethanol. Điều này giúp chiếc xe thân thiện với môi trường hơn so với các thế hệ xe số phổ thông trước đây của Yamaha. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Yamaha Finn 115 được niêm yết ở mức từ 36.808 Baht (tương đương 25,25 triệu đồng) và cao nhất là 44.500 Baht (tương đương 30,5 triệu đồng). Trong khi đó, đối thủ Honda Wave 110i có giá bán ra tại đây từ khoảng 34.000 Baht đến 44.900 Baht. Video: Chi tiết xe máy Yamaha Finn mới.

Tại các quốc gia Đông Nam Á, phân khúc xe số phổ thông hiện vẫn có doanh số rất cao bởi các ưu điểm như giá rẻ, chi phi sử dụng thấp và độ linh hoạt cao. Hướng tới đối thủ có thị phần lớn nhất trong phân khúc này là Honda Wave 110, mẫu xe máy Yamaha Finn 115 mới lại có thiết kế mang phong cách trẻ trung hơn. Lấy cảm hứng từ các dòng xe thể thao của Yamaha dành cho giới trẻ, Yamaha Finn 115 mới sở hữu thiết kế hài hòa, sắc sảo và đẹp mắt. Xe có chiều dài 1.940mm, rộng 710mm và cao 1.095mm. Chiều cao yên chỉ 775mm cũng khiến chiếc xe thân thiện hơn với khổ người châu Á. Phần đầu của xe với đèn pha dạng halogen được bố trí phía trên tay lái, đèn xinhan và định vị được bố trí ở mặt nạ. Nhìn toàn bộ đầu xe Yamaha Finn 115 phải nói rằng khá giống với mẫu Honda Future mới tại Việt Nam hay còn có tên Wave 125 tại hị trường Thái Lan. Là một mẫu xe số phổ thông nên các trang bị tiện nghi của Yamâh Finn 115 sẽ chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Chiếc xe sở hữu bảng đồng hồ chạy cơ hoàn toàn, ổ khóa từ 2 nấc, hộp chứa đồ dưới yên dung tích 9,7 lít cùng một hộc chứa đồ nhỏ nằm ở phía sau yếm trước. Đuôi xe có thiết kế khá vuông vắn và góc cạnh. Cụm đèn hậu gồm đèn phanh tích hợp đèn xinhan, mặt đèn cũng khá giống với Future thế hệ cũ, chỉ có điều sắc sảo hơn. Các chi tiết khác như tay xách, pad biển số cùng dàn tem cũng được làm mới hơn so với thế hệ trước. Về mặt trang bị an toàn, hệ thống treo của Yamaha Finn 115 mới sẽ bao gồm phuộc ống lồng ở trước và giảm xóc đôi dạng lò xo trụ phía sau. Xe sử dụng vành đúc 17 inch khá thể thao, đi kèm phanh đĩa trước và phanh tang trống phía sau. Động cơ của xe là loại xylanh đơn, dung tích 115cc, làm mát bằng gió, đi kèm là hệ thống phun xăng điện tử FI giúp tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên điểm đặc biệt của Finn 115 đó là chiếc xe có thể sử dụng cả xăng bình thường lẫn xăng pha ethanol. Điều này giúp chiếc xe thân thiện với môi trường hơn so với các thế hệ xe số phổ thông trước đây của Yamaha. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Yamaha Finn 115 được niêm yết ở mức từ 36.808 Baht (tương đương 25,25 triệu đồng) và cao nhất là 44.500 Baht (tương đương 30,5 triệu đồng). Trong khi đó, đối thủ Honda Wave 110i có giá bán ra tại đây từ khoảng 34.000 Baht đến 44.900 Baht. Video: Chi tiết xe máy Yamaha Finn mới.