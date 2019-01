Xe máy Suzuki RGV đời cũ giá 1 tỷ đồng ở Sài Gòn

Xe máy Suzuki RGV 120 là một mẫu xe 2 kỳ côn tay với kiểu dáng xe số phổ thông (underbone) được sản xuất dành riêng cho thị trường Malaysia và là phiên bản cao cấp hơn của chiếc RG Sports 110. Tại Việt Nam, mẫu xe này cùng với "đàn em" RG Sports 110 và chiếc Suzuki Satria có cấu trúc tương tự nhưng khác kiểu dáng, thường được gọi là "Su xì po". Vào cuối những năm 90, đầu 2000, Suzuki RGV 120 đã được nhập vào Việt Nam dưới dạng xe nguyên chiếc và có giá rất đắt vào thời điểm đó. Nhờ có công suất lớn cùng tiếng nổ 2 kỳ đặc trưng, RGV 120 nói riêng và các mẫu "Su xì po" nói chung đã trở thành một trong những "tượng đài" xe máy 2 kỳ tại Việt Nam, bên cạnh Yamaha Z125. Trải qua gần 20 năm, ngày nay những chiếc Suzuki RGV 120, Suzuki Satria 120 hay RG Sports 110 vẫn rất được giới chơi xe ưa chuộng. Do các dòng xe này đã bị Suzuki ngừng sản xuất từ lâu nên hiện tại, chúng đều có giá khá cao với những xe chính chủ, sang tên được. Đặc biệt, những chiếc "Su xì po" còn nguyên bản và trong tình trạng như mới có thể có giá hàng trăm triệu đồng. Chiếc Suzuki RGV 120 này đã được một người sưu tập xe tại Sài Gòn cất công săn lùng. Dù được sản xuất từ năm 2002 nhưng vì một lý do nào đó, nó đã bị "tồn kho" và thậm chí còn chưa đăng ký biển số tại Việt Nam. Theo tay chuyên buôn xe máy độc tại TP HCM rao bán chiếc xe này cho hay, chiếc RGV 120 này gần như không lăn bánh và y như mới. Do chạy ít nên về cơ bản, chiếc xe máy côn tay Suzuki RGV 120 đời 2002 này đang trong tình trạng như xe "đập thùng", với 100% các chi tiết đều còn nguyên bản và trông như mới xuất xưởng từ nhà máy Suzuki tại Malaysia. Xét về ngoại hình xe khá bóng bẩy, hoàn toàn không trầy xước hay có bất kỳ dấu vết nào cho thấy bị mông má hay làm mới lại. Đặc điểm khiến những chiếc Suzuki RGV 120 và các biến thể của nó trở thành "huyền thoại" đối với dân chơi xe máy tại Việt Nam đó chính là khối động cơ 2 kỳ 1 xi-lanh 120,7 cc làm mát bằng gió của xe, với công suất lên tới 15,5 PS và mô-men xoắn cực đại 15 Nm. Tại thời điểm mới xuất hiện và cho đến ngày nay, đây là một mức công suất rất mạnh đối với một mẫu xe số phổ thông. Nhờ động cơ mạnh mẽ, RGV 120 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 145 km/h. Một điểm nổi bật khác đó là chiếc xe có tới 6 cấp số, do dải mô-men xoắn hẹp của động cơ 2 kỳ. Xe sở hữu pô "bụng bầu" đặc trưng của xe 2 kỳ cũng còn mới nguyên, gần như không hề có vết trầy xước. Cả 2 bánh của chiếc xe cũng còn nguyên lốp Dunlop "zin" kể từ khi rời nhà máy Suzuki với gai dầy đặn, bọc xung quanh cặp vành đúc. Bánh trước của xe có kích cỡ lốp 70/90/17 trong khi bánh sau là 80/90/17. Tại Việt Nam, những dòng xe máy hàng hiếm như Honda Dream II, Spacy hàng Thái "còn zin" đã qua sử dụng vẫn luôn có giá bán lên tới hàng trăm triệu đồng tùy vào độ mới của xe. Giá xe Suzuki RGV 120 cũ này cũng không phải là ngoại lệ, tuy nhiên nó được chủ nhân rao bán với mức giá lên đến 1 tỷ đồng khiến nhiều người yêu xe khá bất ngờ. Theo nhiều người yêu xe cho hay, mức giá này được cho là quá cao - thậm chí gần bằng một chiếc xe ôtô Toyota Camry "đạp hộp". Được biết trước đó vào năm 2017, tay chơi chuyen săn xe máy độc tại TP HCM này cũng từng rao bán một chiếc xe máy Suzuki Satria đời 2006 mới chỉ lăn bánh khoảng hơn 1000 km với giá 1 tỷ đồng. Video: Suzuki RGV 120 sườn lốc zin cực hiếm tại Sài Gòn.

Xe máy Suzuki RGV 120 là một mẫu xe 2 kỳ côn tay với kiểu dáng xe số phổ thông (underbone) được sản xuất dành riêng cho thị trường Malaysia và là phiên bản cao cấp hơn của chiếc RG Sports 110. Tại Việt Nam, mẫu xe này cùng với "đàn em" RG Sports 110 và chiếc Suzuki Satria có cấu trúc tương tự nhưng khác kiểu dáng, thường được gọi là "Su xì po". Vào cuối những năm 90, đầu 2000, Suzuki RGV 120 đã được nhập vào Việt Nam dưới dạng xe nguyên chiếc và có giá rất đắt vào thời điểm đó. Nhờ có công suất lớn cùng tiếng nổ 2 kỳ đặc trưng, RGV 120 nói riêng và các mẫu "Su xì po" nói chung đã trở thành một trong những "tượng đài" xe máy 2 kỳ tại Việt Nam, bên cạnh Yamaha Z125. Trải qua gần 20 năm, ngày nay những chiếc Suzuki RGV 120, Suzuki Satria 120 hay RG Sports 110 vẫn rất được giới chơi xe ưa chuộng. Do các dòng xe này đã bị Suzuki ngừng sản xuất từ lâu nên hiện tại, chúng đều có giá khá cao với những xe chính chủ, sang tên được. Đặc biệt, những chiếc "Su xì po" còn nguyên bản và trong tình trạng như mới có thể có giá hàng trăm triệu đồng. Chiếc Suzuki RGV 120 này đã được một người sưu tập xe tại Sài Gòn cất công săn lùng. Dù được sản xuất từ năm 2002 nhưng vì một lý do nào đó, nó đã bị "tồn kho" và thậm chí còn chưa đăng ký biển số tại Việt Nam. Theo tay chuyên buôn xe máy độc tại TP HCM rao bán chiếc xe này cho hay, chiếc RGV 120 này gần như không lăn bánh và y như mới. Do chạy ít nên về cơ bản, chiếc xe máy côn tay Suzuki RGV 120 đời 2002 này đang trong tình trạng như xe "đập thùng", với 100% các chi tiết đều còn nguyên bản và trông như mới xuất xưởng từ nhà máy Suzuki tại Malaysia. Xét về ngoại hình xe khá bóng bẩy, hoàn toàn không trầy xước hay có bất kỳ dấu vết nào cho thấy bị mông má hay làm mới lại. Đặc điểm khiến những chiếc Suzuki RGV 120 và các biến thể của nó trở thành "huyền thoại" đối với dân chơi xe máy tại Việt Nam đó chính là khối động cơ 2 kỳ 1 xi-lanh 120,7 cc làm mát bằng gió của xe, với công suất lên tới 15,5 PS và mô-men xoắn cực đại 15 Nm. Tại thời điểm mới xuất hiện và cho đến ngày nay, đây là một mức công suất rất mạnh đối với một mẫu xe số phổ thông. Nhờ động cơ mạnh mẽ, RGV 120 có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 145 km/h. Một điểm nổi bật khác đó là chiếc xe có tới 6 cấp số, do dải mô-men xoắn hẹp của động cơ 2 kỳ. Xe sở hữu pô "bụng bầu" đặc trưng của xe 2 kỳ cũng còn mới nguyên, gần như không hề có vết trầy xước. Cả 2 bánh của chiếc xe cũng còn nguyên lốp Dunlop "zin" kể từ khi rời nhà máy Suzuki với gai dầy đặn, bọc xung quanh cặp vành đúc. Bánh trước của xe có kích cỡ lốp 70/90/17 trong khi bánh sau là 80/90/17. Tại Việt Nam, những dòng xe máy hàng hiếm như Honda Dream II, Spacy hàng Thái "còn zin" đã qua sử dụng vẫn luôn có giá bán lên tới hàng trăm triệu đồng tùy vào độ mới của xe. Giá xe Suzuki RGV 120 cũ này cũng không phải là ngoại lệ, tuy nhiên nó được chủ nhân rao bán với mức giá lên đến 1 tỷ đồng khiến nhiều người yêu xe khá bất ngờ. Theo nhiều người yêu xe cho hay, mức giá này được cho là quá cao - thậm chí gần bằng một chiếc xe ôtô Toyota Camry "đạp hộp". Được biết trước đó vào năm 2017, tay chơi chuyen săn xe máy độc tại TP HCM này cũng từng rao bán một chiếc xe máy Suzuki Satria đời 2006 mới chỉ lăn bánh khoảng hơn 1000 km với giá 1 tỷ đồng. Video: Suzuki RGV 120 sườn lốc zin cực hiếm tại Sài Gòn.