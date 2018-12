Xe máy Ottimo Viz 110 “nhái” Honda Winner giá 24 triệu đồng

Thị trường xe máy Malaysia vừa chào đón một thương hiệu mới có tên Ottimo Technologies với sản phẩm đầu tay là chiếc xe máy Ottimo Viz 110 mới. Điểm đặc biệt là chiếc xe số Ottimo Viz 110 là thiết kế ngoại hình rất giống với mẫu xe côn tay Honda RS150R, hay còn có tên Honda Winner 150 tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy rõ phong cách thể thao mang kiểu dáng Honda Winner tại Việt Nam ở phần dàn áo dạng hộp kín với nhiều đường dập nổi thể thao ở đầu xe. Bên cạnh đó các chi tiết thâ xe, bộ yếm... cũng cho thấy điều đó. Ottimo Viz110 được trang bị đèn pha khá giống với Honda Winner 150. Các chi tiết khác như đèn định vị, xi nhan dùng công nghệ đèn LED. Cụm đồng hồ của xe được thiết kế đơn giản dạng cơ, duy nhất có chi tiết hiẻn thị cấp số là báo dạng kỹ thuật số. Ngoài ra, xe còn có một cổng sạc USB cho các thiết bị di động bố trí trong hộc chứa đồ phía trước. Không chỉ có đèn pha mà cụm đèn hậu cũng mang thiết kế tương tự như Honda Winner 150 với đèn phanh khá đơn giản. Tuy nhiên xi nhan sau của xe lại được thiết kế tách rời và đưa xuống tích hợp ở chắn bùn xe. Tương tự các dòng xe số phổ thông trên thị trường Ottimo trang bị cho Viz110 cặp phuộc ống lồng phía trước, trong khi phía sau sử dụng hai lò xo trụ giảm chấn thủy lực. Cả hai bánh đều được trang bị mâm đúc 5 chấu sơn màu đen với kích thước 17 inch. Phía sau xe là giảm xóc lò xo trụ và phanh tang trống. Hệ thống ống xả được thiết kế đơn giản với ốp chống nóng mày đen. Bình xăng dung tích 3,5 lít cùng, chứa đồ được bố trí dưới yên và trọng lượng khô là 98 kg. Được định vị ở phân khúc xe số phổ thông nên Ottimo Viz 110 chỉ được trang bị động cơ xylanh đơn, dung tích 107cc, làm mát bằng gió, sản sinh công suất 6,7 mã lực tại tua máy 7.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 6,9 m tại tua máy 6.000 vòng/phút, đi kèm là hộp số 4 cấp. Theo ông Chong Kian Boon - Giám đốc điều hành Ottimo Technologies cho biết: Kế hoạch ban đầu sẽ sản xuất khoảng 300 xe Viz110 mỗi tháng. Sang năm 2019 sẽ bổ sung thêm phiên bản Viz110 động cơ 150 cc đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Ottimo Technologies đặt mục tiêu doanh số bán khoảng 11.000 xe. Theo đại diện của Ottimo thì phần lớn linh phụ kiện trên xe đều có nguồn gốc Trung Quốc như động cơ, yên xe hay bộ điện. Tuy nhiên hãng đang đặt mục tiêu hướng tới nội địa hóa 50% trước năm 2022. Giá xe Ottimo Viz 110 được niêm yết ở mức 4.288 Ringgit (tương đương 24 triệu đồng). Video: Thông số kỹ thuất xe máy Ottimo Viz 110 mới.

