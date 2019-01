Xe máy điện VinFast Klara độ chạy được tới 120km

Mẫu xe máy điện VinFast Klara trong bài này viết thuộc phiên bản thấp, sử dụng ắc quy axit chì với giá bán đợt đầu là 21 triệu và đợt thứ hai là 25 triệu. Do nhu cầu sử dụng cũng như muốn tăng hiệu năng sử dụng cho xe nên chiếc Klara này đã được chủ nhân lắp thêm hàng loạt trang bị "hàng thửa" chẳng kém gì, thạm chí còn hơn cả phiên bản cao cấp. Đầu tiên, bộ đèn chiếu sáng tiêu chuẩn dạng bóng Halogen đã được chủ nhân thay thế bằng bộ đèn sử dụng công nghệ Led. Việc này sẽ giúp chiếc xe VinFast Klara độ này có khả năng chiếu sáng tốt hơn khi đi trong đêm tối. Ngoài ra, bóng Led cũng sẽ có tuổi thọ cao và tiết kiệm điện năng hơn so với bóng đèn Halogen truyền thống. Hệ thống đèn nguyên bản trên Vinfast Klara phiên bản ắc quy chì là bóng Halogen dạng H4 có công suất 35W. Chủ nhân đã thay thế vào đó là loại bóng Led sử dụng chân H4 và công suất tương đương nhưng cho khả năng chiếu sáng tốt hơn nhiều so với bóng cũ. Được biết giá của bộ bóng Led này khoảng 800.000 đồng. Nếu như nguyên bản, VinFast Klara phiên bản thấp này chỉ được trang bị ắc quy chì thì chủ nhân đã thay thế nó bằng pin Lithium-ion cao cấp hơn. Loại pin này có xuất xứ từ Trung Quốc có dung lượng lớn hơn so với ắc quy chì là 72V 20Ah so với pin Bosch 60V 26Ah và thậm chí, bộ pin đến từ Trung Quốc này còn có nhiều loại dung lượng khác nhau với kích thước nhỏ hơn nhiều so với bộ ắc quy nguyên bản. Ngoài việc trang bị mới khối pin Lithium, chủ nhân còn sắm thêm một bộ pin dự phòng đặt trong cốp xe nhằm trường hợp xấu chẳng may xe hết điện giữa đường. Được biết, khối pin dự phòng này được tận dụng khả năng sửa chữa Laptop để tạo ra pin dự phòng cho Klara bằng cách kết nối các bộ pin Cell lại với nhau, tạo ra một bộ pin dự phòng có dung lượng 60V 40Ah, tăng quãng đường cho Vinfast Klara lên đến 120km. Một option cao cấp nữa mà vị chủ nhân đã không tiếc tiền trang bị thêm cho xe chính là hệ thống phanh ABS. Với trang bị này, VinFast Klara sẽ chẳng còn kém cạnh các mẫu xe tay ga cao cấp của các thương hiệu lớn. Với việc độ phanh ABS, Vinfast Klara sẽ được tăng cường khả năng ăn toàn cao hơn rất nhiều, đặc biệt là dưới điều kiện đường sá mưa ướt. Và cuối cùng là gắn thêm cốp Givi đằng sau yên xe giúp gia tăng diẹn tích khoang chưa đồ them tới 50 lít. Với việc được “độ” lại nhiều chi tiết như vậy, Klara trông hấp dẫn hơn, an toàn hơn, khả năng sử dụng và vận hành của xe cũng được nâng cao. Tuy nhiên, nếu độ xe Vinfast Klara bạn cũng nen chú ý tới các chính sách bảo hành và bảo dưỡng chính hãng. Sau khi ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 11/2018, đã có rất nhiều người dùng xe máy điện Vinfast Klara bởi vẻ đẹp, sự hiện đại của nó và đặc biệt thân thiện với môi trường. Tuy nhiên chưa bằng lòng với chiếc x của mình, nhiều chủ nhân cũng sẵn sàng "mổ xẻ" chiếc xe này ra để độ cho đẹp và mạnh mẽ hơn (Ảnh: Vinfast Klara độ cá tính ở Sài Gòn). Video: Xe máy điện VinFast Klara lội nước gần 1 mét và cái kết.

