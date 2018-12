Bel&Bel - hãng chuyên sản xuất vật dụng lấy cảm hứng từ xe cộ có trụ sở tại Barcelona vừa cho ra mắt mẫu xe máy điện một bánh Bel&Bel Z-One có thiết kế y hệt Vespa Sprint cổ gây thu hút. Khó có thể hình dung được chiếc xe này sẽ được di chuyển như thế nào. Nó trông chẳng khác gì một chiếc Vespa Sprint thế hệ đầu tiên bị rút ngắn bằng cách cắt đi sàn để chân và bánh trước. Thiết kế đầu xe và đèn pha cùng với bộ yếm trước của Z-Scooter rất giống những chiếc Piaggio Vespa phong cách cổ điển. Người dùng chỉ có thể phân biệt 2 mẫu xe này qua phần tay thắng và logo trước yếm xe. Cận cảnh đèn pha đậm chất cổ điển của xe. Yếm xe với logo thương hiệu xe máy điện Bel&Bel in nổi bật. Phần hông hình bầu với các khe thoát nhiệt đều sao y bản chính hình ảnh của Vespa Sprint cổ. Phần bầu là nơi chứa mô-tơ điện tích hợp với bánh xe duy nhất, đồng thời pin cũng được đặt ở đây. Nút nguồn nằm trên phần bầu này. Chiếc xe được trang bị một khối pin Li-ion 60V nuôi động cơ không chổi than, đạt tốc độ tối đa khoảng hơn 32km/h và tầm hoạt động từ 48-64km. Nhờ áp dụng công nghệ tự cân bằng, người điều khiển Bel&Bel Z-One sẽ ngồi và lái nó y như những chiếc Vespa 2 bánh bình thường. Tuy nhiên thay vì bẻ tay lái để chuyển hướng, người lái sẽ nghiêng thân mình. Do không sử dụng động cơ đốt trong, chiếc xe gần như không phát ra một tiếng ồn nào khi di chuyển. Đèn hậu của xe của chiếc xe điện "1 chân" mang phong cách Vespa. Thời điểm mở bán và giá xe điện 1 bánh chưa được nhà sản xuất công bố. Video: Xe máy điện 1 bánh “nhái” Vespa Sprint cổ, siêu độc đáo.

