Xe Kia Cerato 2019 về Việt Nam "đấu" Toyota Corolla Altis

Vào hồi tháng 11/2018 vừa qua, một số đại lý Kia chính hãng tại Việt Nam cho biết đã sẵn sàng nhận đặt cọc dành cho mẫu sedan Kia Cerato 2019 mới. Mới đây, mẫu xe này đã bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội. Mặc dù đầu và đuôi của đã được che chắn khá cẩn thận nhưng nó vẫn bị phát hiện. Mang cảm hứng từ "người anh em" là chiếc sedan thể thao Stinger, Kia Cerato thế hệ thứ 3 có thiết kế thể thao và năng động hơn rất nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Mui xe thấp và các đường gân dập nổi khắp thân xe giúp Cerato 2019 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn bên ngoài, Kia Cerato 2019 trông đồ sộ hơn thế hệ cũ. Trên thực tế, xe đã được tăng kích thước với chiều dài 4.650 mm, rộng 1.798 mm và cao 1.440 mm. So với phiên bản cũ, Kia Cerato 2019 dài hơn 81 mm, rộng hơn 18 mm và cao hơn 12,7 mm. Sự thay đổi này giúp tăng khoảng duỗi chân cho hành khách phía sau và khoang hành lý với thể tích 428 lít. Bên trong ca-bin, bảng táp-lô được thiết kế rộng hơn, số lượng nút bấm được tối giản. Hệ thống thông tin giải trí bao gồm màn hình cảm ứng 8 inch được tích hợp đầy đủ các công nghệ kết nối như Apple Carplay hay Android Auto. Cerato 2019 cũng được trang bị đế sạc điện thoại chuẩn Qi tích hợp sạc không dây, tính năng chỉ xuất hiện trên xe sang. Thông tin về động cơ của Kia Cerato 2019 tại Việt Nam cũng được giữ kín. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, Kia Cerato 2019 được trang bị động cơ xăng Nu 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc biến thiên vô cấp Intelligent Variable Transmission (IVT) mới. Ra mắt tại triển lãm Detroit Auto Show 2018, chiếc sedan hạng C Kia Cerato còn có tên gọi là Forte 2019 vừa được bán ra tại thị trường Mỹ. Có giá bán đề nghị từ 17.690 USD (đã bao gồm phí vận chuyển 895 USD), Forte 2019 có giá bán cao hơn 890 USD so với phiên bản 2018. Dự kiến, Kia Cerato 2019 sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 12 này. Theo chia sẻ của nhân viên đại lý, nếu đặt cọc từ bây giờ, khách hàng sẽ nhận xe ngay trong năm 2018. Trước đó, trên trang fan page chính thức của Kia Motor Việt Nam cũng đã đăng tải hình ảnh dự đoán là mẫu Kia Cerato hoàn toàn mới. Video: Xem chi tiết Kia Cerato 2019 hoàn toàn mới.

